ВИДЕО, как Бавария ушла от поражения на 90-й минуте после 20-го ассиста в сезоне от Мюллера

Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Зальцбурга" оказался не таким простым для "Баварии", как могли ожидать. Австрийцы забили в середине первого тайма, а затем неоднократно могли увеличить свое преимущество. Но "Зальцбург2 не дожал, тогда как "Бавария" никогда не сдается. И на 90-й минуте красным удалось отыграться. Не обошлось без Томаса Мюллера, проводящего текущий сезон максимально результативно. Он сбросил головой на Кингсли Комана, а тот забил ударом с угла вратарского. Для Мюллера это была 20-я результативная передача (18 в Бундеслиге и 2 в Лиге Чемпионов). В итоге игра "Зальцбург" – "Бавария" завершилась со счетом 1:1. Ответный поединок запланирован на восьмое марта.