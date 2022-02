"Повод посмеяться надо мной". Тухель – о выпавшей изо рта жвачке во время подсказки игроку Челси

Вчера, 22 февраля, "Челси" на "Стэмфорд Бридж" уверенно обыграл "Лилль" в рамках первого поединка 1/8 финала главного клубного европейского турнира (2:0). Спустя полчаса игры у менеджера "синих" Томаса Тухеля выпала жвачка изо рта во время громкой подсказки футболистам, момент выхватили операторы.

“I was shouting and chewing at the same time… normally I catch it!” ????



Thomas Tuchel got so mad during the first half even his chewing gum wasn’t safe! ????#CFC pic.twitter.com/cNqUtkREaQ