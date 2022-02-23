"Повод посмеяться надо мной". Тухель – о выпавшей изо рта жвачке во время подсказки игроку Челси

Вчера, 22 февраля, "Челси" на "Стэмфорд Бридж" уверенно обыграл "Лилль" в рамках первого поединка 1/8 финала главного клубного европейского турнира (2:0). Спустя полчаса игры у менеджера "синих" Томаса Тухеля выпала жвачка изо рта во время громкой подсказки футболистам, момент выхватили операторы.

– Через полчаса игры вы были очень расстроены одним из эпизодов матча – у вас выпала жвачка…

– Да, я знаю. Я кричал и жевал одновременно, очевидно, что это не самая удачная комбинация. Обычно я ловлю ее, но сегодня не смог. Значит, теперь у вас есть повод посмеяться надо мной (улыбается). Что вы, естественно, любите делать (смеется).