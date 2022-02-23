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"Повод посмеяться надо мной". Тухель – о выпавшей изо рта жвачке во время подсказки игроку Челси
Забавный эпизод в матче Лиги чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера, 22 февраля, "Челси" на "Стэмфорд Бридж" уверенно обыграл "Лилль" в рамках первого поединка 1/8 финала главного клубного европейского турнира (2:0). Спустя полчаса игры у менеджера "синих" Томаса Тухеля выпала жвачка изо рта во время громкой подсказки футболистам, момент выхватили операторы.
Thomas Tuchel lost his gum ???? pic.twitter.com/FeFqvOl3Ti— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 22, 2022
– Через полчаса игры вы были очень расстроены одним из эпизодов матча – у вас выпала жвачка…
– Да, я знаю. Я кричал и жевал одновременно, очевидно, что это не самая удачная комбинация. Обычно я ловлю ее, но сегодня не смог. Значит, теперь у вас есть повод посмеяться надо мной (улыбается). Что вы, естественно, любите делать (смеется).
“I was shouting and chewing at the same time… normally I catch it!” ????— Hayters TV (@HaytersTV) February 22, 2022
Thomas Tuchel got so mad during the first half even his chewing gum wasn’t safe! ????#CFC pic.twitter.com/cNqUtkREaQ
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