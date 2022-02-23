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Яремчук сравнял счет с Аяксом спустя 10 минут после выхода на поле
Бенфикачук забивает важный мяч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Бенфики" Роман Яремчук вышел на поле на 62 минуте, а на 72 уже сравнял счет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аякса".
Роман сменил на поле Эвертона.
В этом сезоне Роман провел за "Бенфику" 30 матчей, забил 8 голов и отдал 6 голевых передач.
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Комментарии (1)
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
23.02.2022 в 23:38
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