Яремчук сравнял счет с Аяксом спустя 10 минут после выхода на поле

Нападающий "Бенфики" Роман Яремчук вышел на поле на 62 минуте, а на 72 уже сравнял счет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аякса".

Роман сменил на поле Эвертона.

В этом сезоне Роман провел за "Бенфику" 30 матчей, забил 8 голов и отдал 6 голевых передач.