УЕФА расторгает спонсорский контракт с Газпромом на 100 млн евро - The Times

Британская The Times только что сообщила, что УЕФА еще вчера вечером запустил процесс денонсации спонсорского соглашения с российским Газпромом.

Причину мы все видим на улицах наших городов, но радует, что и до чиновников наконец-то дошло - грязные деньги не должны касаться футбола, да и вообще спорта.

Газпром является спонсором УЕФА с 2012 года и в прошлом мае стороны подписали очередную трехлетнюю сделку на 40 млн евро в сезон.

Таким образом, если УЕФА расторгнет договор, а это, похоже, дело решенное, он недополучит в бюджет около 100 млн кровавых российских денег.