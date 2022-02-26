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УЕФА расторгает спонсорский контракт с Газпромом на 100 млн евро - The Times
Человеческие жизни важнее денег!
Фото: uefa.com / Автор: неизвестен
Британская The Times только что сообщила, что УЕФА еще вчера вечером запустил процесс денонсации спонсорского соглашения с российским Газпромом.
Причину мы все видим на улицах наших городов, но радует, что и до чиновников наконец-то дошло - грязные деньги не должны касаться футбола, да и вообще спорта.
Газпром является спонсором УЕФА с 2012 года и в прошлом мае стороны подписали очередную трехлетнюю сделку на 40 млн евро в сезон.
Таким образом, если УЕФА расторгнет договор, а это, похоже, дело решенное, он недополучит в бюджет около 100 млн кровавых российских денег.
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