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УЕФА расторгает спонсорский контракт с Газпромом на 100 млн евро - The Times

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Человеческие жизни важнее денег!

УЕФА расторгает спонсорский контракт с Газпромом на 100 млн евро - The Times

Фото: uefa.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Британская The Times только что сообщила, что УЕФА еще вчера вечером запустил процесс денонсации спонсорского соглашения с российским Газпромом.

Причину мы все видим на улицах наших городов, но радует, что и до чиновников наконец-то дошло - грязные деньги не должны касаться футбола, да и вообще спорта.

Газпром является спонсором УЕФА с 2012 года и в прошлом мае стороны подписали очередную трехлетнюю сделку на 40 млн евро в сезон.

Таким образом, если УЕФА расторгнет договор, а это, похоже, дело решенное, он недополучит в бюджет около 100 млн кровавых российских денег.

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В статье: УЕФА Газпром война с Россией
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Источник:
The Times

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Комментарии (10)
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Черноморчик (Одесса )
26.02.2022 в 14:34
Ключевое слово кровавые .
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 14:08
Звертаюсь до ФІФА та УЕФА позбавити російського військового агрессора всіх прав перебування в цих організаціях.
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+1
0
Vladimir_22
26.02.2022 в 14:21
И тут ты молодец, как и с обещанием устроить свою "порнуху" . 17 марта неплохая дата, как ты считаешь?
Ответить
0
0
Vladimir_22
26.02.2022 в 14:21
1+7 = 8 марта
0
0
Андрей(Киев) (Киев)
26.02.2022 в 14:26
С такими губами отсасываешь часто.
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 14:06
Можливо УЕФА повертається від корупції і хабарництва до здорового ґлузду.
Ответить
0
0
Vladimir_22
26.02.2022 в 13:54
Только вот не понятно, кто после этого в выигрыше?
Ответить
+1
-3
Cerega15 (Kherson)
26.02.2022 в 14:02
Украина. Каждый такой шаг усиливает давление на рашистов.
Ответить
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 14:06
Будеш мати розум --- зрозумієш...
Ответить
+1
-1
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
26.02.2022 в 13:38
Ну нарешті. Але цього недостатньо, потрібно їх виключити з УЕФА
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+5
0


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