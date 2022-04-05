УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Яремчук в запасе на матч с Ливерпулем
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Яремчук в запасе на матч с Ливерпулем

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Будет решать вопрос с замены

Яремчук в запасе на матч с Ливерпулем

Фото: twitter.com/SLBenfica

Новина українською

Нападающий "Бенфики" Роман Яремчук начнет матч 1/4 Лиги чемпионов в запасе, сообщает твиттер клуба. Матч начнется в 22:00.

"Бенфика" опубликовала стартовый состав на домашний матч против "Ливерпуля. В основе не сыграет Роман Яремчук.

Состав выглядит следующим образом:

  • Одиссеас Влаходимос;
  • Мораес Жуниор Жилберто;
  • Николас Отаменди;
  • Ян Вертонген;
  • Алекс Гримальдо;
  • Юлиан Вайгль;
  • Адель Таарабт;
  • Рафа Силва;
  • Рамос Гонсалу;
  • Эвертон Соарес;
  • Дарвин Нуньес.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Ответная встреча пройдет в Ливерпуле 13 апреля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...