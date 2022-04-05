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Яремчук в запасе на матч с Ливерпулем
Будет решать вопрос с замены
Фото: twitter.com/SLBenfica
Нападающий "Бенфики" Роман Яремчук начнет матч 1/4 Лиги чемпионов в запасе, сообщает твиттер клуба. Матч начнется в 22:00.
???? JÁ HÁ ONZE! ????#EPluribusUnum #SLBLIV #UCL pic.twitter.com/LSbVOl5Uar— SL Benfica (@SLBenfica) April 5, 2022
"Бенфика" опубликовала стартовый состав на домашний матч против "Ливерпуля. В основе не сыграет Роман Яремчук.
Состав выглядит следующим образом:
- Одиссеас Влаходимос;
- Мораес Жуниор Жилберто;
- Николас Отаменди;
- Ян Вертонген;
- Алекс Гримальдо;
- Юлиан Вайгль;
- Адель Таарабт;
- Рафа Силва;
- Рамос Гонсалу;
- Эвертон Соарес;
- Дарвин Нуньес.
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Ответная встреча пройдет в Ливерпуле 13 апреля.
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