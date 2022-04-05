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Манчестер Сити – Атлетико. 1:0. Де Брюйне решил – Видео гола и обзор матча

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Одни только атаковали, вторые только защищались

Манчестер Сити – Атлетико. 1:0. Де Брюйне решил – Видео гола и обзор матча

Фото: twitter.com/atletienglish

Новина українською

"Манчестер Сити" обыграл "Атлетико" дома (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Гости не проибили в первом тайме по воротам не разу.

70' Кевин Де Брюйне. 1:0.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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