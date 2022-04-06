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Пеп – о победе над Атлетико: И сегодня, и через 100 тысяч лет будет очень трудно атаковать против 5-5-0

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Схема Симеоне

Пеп – о победе над Атлетико: И сегодня, и через 100 тысяч лет будет очень трудно атаковать против 5-5-0

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в эфире Movistar прокомментировал победу "горожан" над "Атлетико" в первом матче ¼ финала ЛЧ (1:0).

"Очень равная игра, очень трудная. Они – мастера защищаться все вместе, для соперника это всегда сложно. Нам удалось сдержать их контратаки и не позволить создать шансы. Мои футболисты проявили терпение и забили гол благодаря коннекту Фодена и Де Брюйне".

"Мы ожидали, что они сыграют по схеме 5-3-2, однако по ходу матча модуль преобразился в 5-5-0. В доисторические времена, сегодня и даже через сто тысяч лет будет очень трудно атаковать против схемы 5-5-0. Дело в том, что нет пространства. Они сильные, а мы маленькие и легкие. Нужно было проявить терпение. Я сказал ребятам в перерыве, что у нас все хорошо. Чувствую, что ответный матч будет похож на то, как команды играли после забитого гола".

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В статье: Хосеп Гвардиола Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Манчестер Сити
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Источник:
marca.com

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