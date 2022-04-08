Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бензема не праздновал хет-трик после матча. Француз ждет прохода в полуфинал
Нападающий не дал партнерам по команде расписаться на его мяче после хет-трика
Фото: twitter.com/realmadrid
Нападающией "Реала" Карим Бензема не стал шумно праздновать хет-трик после победы над "Челси" (1:3), сообщает Cuatro. Француз попросил партнеров не расписываться на мяче пока команда не прошла в следующий раунд
Сообщается, что капитан "Реала" ждет пока команда пройдет в следующий раунд и не хочет без повода впадать в эйфорию.
Обычно игроки ставят подписи на мяче и пишут пожелания, но француз предложил отложить празднование до момента, когда завершится ответная игра против "Челси".
Отмечается, что молодые игроки восхищены хладнокровием француза.
Карим в этом сезоне провел 36 матчей за "Реал", забил 37 голов и отдал 13 голевых передач. Это самый результативный сезон француза в карьере.
Популярное сейчас
- Орки украли из дома Олега Скрипки матрас, но прошли мимо картины известного художника
- Динамо U-19 – Спортинг U-19. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала юношеской ЛЧ
- Арестович объяснил, почему украинцев не предупредили о начале войны
- Динамо U-19 - Спортинг U-19: где и когда смотреть матч Юношеской лиги УЕФА
- Лучшие друзья человека. Как животные помогают украинским военным. ФОТО
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины