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Бензема не праздновал хет-трик после матча. Француз ждет прохода в полуфинал

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Нападающий не дал партнерам по команде расписаться на его мяче после хет-трика

Бензема не праздновал хет-трик после матча. Француз ждет прохода в полуфинал

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Нападающией "Реала" Карим Бензема не стал шумно праздновать хет-трик после победы над "Челси" (1:3), сообщает Cuatro. Француз попросил партнеров не расписываться на мяче пока команда не прошла в следующий раунд

Сообщается, что капитан "Реала" ждет пока команда пройдет в следующий раунд и не хочет без повода впадать в эйфорию.

Обычно игроки ставят подписи на мяче и пишут пожелания, но француз предложил отложить празднование до момента, когда завершится ответная игра против "Челси".

Отмечается, что молодые игроки восхищены хладнокровием француза.

Карим в этом сезоне провел 36 матчей за "Реал", забил 37 голов и отдал 13 голевых передач. Это самый результативный сезон француза в карьере.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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Источник:
cuatro.com

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