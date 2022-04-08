Бензема не праздновал хет-трик после матча. Француз ждет прохода в полуфинал

Нападающией "Реала" Карим Бензема не стал шумно праздновать хет-трик после победы над "Челси" (1:3), сообщает Cuatro. Француз попросил партнеров не расписываться на мяче пока команда не прошла в следующий раунд

Сообщается, что капитан "Реала" ждет пока команда пройдет в следующий раунд и не хочет без повода впадать в эйфорию.

Обычно игроки ставят подписи на мяче и пишут пожелания, но француз предложил отложить празднование до момента, когда завершится ответная игра против "Челси".

Отмечается, что молодые игроки восхищены хладнокровием француза.

Карим в этом сезоне провел 36 матчей за "Реал", забил 37 голов и отдал 13 голевых передач. Это самый результативный сезон француза в карьере.