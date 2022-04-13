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Эмери: Мы просто идеально сыграли в обороне в матче против Баварии
Наставник "Вильярреала" оценил успех своей команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери поделился эмоциями после успеха в двухматчевом противостоянии 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (1:0, 1:1).
"Чтобы добиться чего-то важного, нужно обыгрывать фаворитов. Победа над "Ювентусом" в 1/8 финала зарядила нас уверенностью. В полуфинале постараемся создавать условия, чтобы у нас были шансы. "Ливерпуль" классная команда, как и "Бенфика". Нас ждет увлекательное противостояние.
Я очень доволен - мы достигаем важных целей. Это был большой матч, но уже первая игра показала, как мы будем сражаться. Мы просто идеально сыграли в обороне", - приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.
В 1/2 финала "желтая субмарина" сыграет с победителем пары "Ливерпуль" - "Бенфика".
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