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Эмери: Мы просто идеально сыграли в обороне в матче против Баварии

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Наставник "Вильярреала" оценил успех своей команды

Эмери: Мы просто идеально сыграли в обороне в матче против Баварии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери поделился эмоциями после успеха в двухматчевом противостоянии 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (1:0, 1:1).

"Чтобы добиться чего-то важного, нужно обыгрывать фаворитов. Победа над "Ювентусом" в 1/8 финала зарядила нас уверенностью. В полуфинале постараемся создавать условия, чтобы у нас были шансы. "Ливерпуль" классная команда, как и "Бенфика". Нас ждет увлекательное противостояние.

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Я очень доволен - мы достигаем важных целей. Это был большой матч, но уже первая игра показала, как мы будем сражаться. Мы просто идеально сыграли в обороне", - приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

В 1/2 финала "желтая субмарина" сыграет с победителем пары "Ливерпуль" - "Бенфика".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Унаи Эмери Вильярреал
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Источник:
УЕФА

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