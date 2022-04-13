Эмери: Мы просто идеально сыграли в обороне в матче против Баварии

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери поделился эмоциями после успеха в двухматчевом противостоянии 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (1:0, 1:1).

"Чтобы добиться чего-то важного, нужно обыгрывать фаворитов. Победа над "Ювентусом" в 1/8 финала зарядила нас уверенностью. В полуфинале постараемся создавать условия, чтобы у нас были шансы. "Ливерпуль" классная команда, как и "Бенфика". Нас ждет увлекательное противостояние.

Я очень доволен - мы достигаем важных целей. Это был большой матч, но уже первая игра показала, как мы будем сражаться. Мы просто идеально сыграли в обороне", - приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.