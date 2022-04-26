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Манчестер Сити – Реал Мадрид. 4:3. Перестрелка в Манчестере – обзор матча (обновляется)
Реал проваливается в дебюте встречи
Фото: Getty Images
"Манчестер Сити" в самом начале матча полуфинала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" вырвался вперед.
Кевин Де Брюйне с навесной передачи Мареза забил головой.
2' Кевин Де Брюйне – 1:0.
Второй удар по воротам и второй гол – никто не помешал Де Брюйне отдать передачу на Жезуса. Алаба пролетел мимо и Габриэл легко разобрался с мячом.
11' Габриэл Жезус – 2:0.
Ферлан Менди сделал идеальный пас на Карима Бензема. Нападающий точно пробил, мяч рикошетом от правой штанги оказывается в нижнем углу ворот.
33' Карим Бензема – 2:1.
Фернандиньо сделал отличный навес, а Фоден, выпрыгнув выше всех в штрафной, головой вколотил мяч в правый угол ворот.
53' Фил Фоден – 3:1.
Винисиус виртуозно оторвался от Фернандиньо и, обогнав всех соперников, пробил по воротам.
55' Винисиус Жуниор – 3:2.
Бернарду Силва пробил из пределов штрафной и переиграл оцепеневшего Куртуа ударом в левый верхний угол ворот. Голкипер потерял ворота.
74' Бернарду Силва – 4:2.
Паненкой исполнил пенальти Карим!
81' (Пенальти) Карим Бензема – 4:3.
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