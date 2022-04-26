  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Манчестер Сити – Реал Мадрид. 4:3. Перестрелка в Манчестере – обзор матча (обновляется)
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити – Реал Мадрид. 4:3. Перестрелка в Манчестере – обзор матча (обновляется)

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

Реал проваливается в дебюте встречи

Манчестер Сити – Реал Мадрид. 4:3. Перестрелка в Манчестере – обзор матча (обновляется)

Фото: Getty Images

Новина українською

"Манчестер Сити" в самом начале матча полуфинала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" вырвался вперед.

Кевин Де Брюйне с навесной передачи Мареза забил головой.

2' Кевин Де Брюйне – 1:0.

Второй удар по воротам и второй гол – никто не помешал Де Брюйне отдать передачу на Жезуса. Алаба пролетел мимо и Габриэл легко разобрался с мячом.

11' Габриэл Жезус – 2:0.

Ферлан Менди сделал идеальный пас на Карима Бензема. Нападающий точно пробил, мяч рикошетом от правой штанги оказывается в нижнем углу ворот.

33' Карим Бензема – 2:1.

Фернандиньо сделал отличный навес, а Фоден, выпрыгнув выше всех в штрафной, головой вколотил мяч в правый угол ворот.

53' Фил Фоден – 3:1.

Винисиус виртуозно оторвался от Фернандиньо и, обогнав всех соперников, пробил по воротам.

55' Винисиус Жуниор – 3:2.

Бернарду Силва пробил из пределов штрафной и переиграл оцепеневшего Куртуа ударом в левый верхний угол ворот. Голкипер потерял ворота.

74' Бернарду Силва – 4:2.

Паненкой исполнил пенальти Карим!

81' (Пенальти) Карим Бензема – 4:3.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...