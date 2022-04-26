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Де Брюйне забил Реалу самый быстрый гол Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Взрывное начало матча от "горожан"

Де Брюйне забил Реалу самый быстрый гол Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Фото: twitter.com/ManCity

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Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне забил самый быстрый гол клуба в Лиге чемпионов. Бельгийцу понадобилось 93 секунды, чтобы открыть счет в первом полуфинале против "Реала".

Прошлый рекорд был установлен Джоном Стоунзом, который забил на 95-й секунде игры с "Фейеноордом" в 2017 году (4:0).

Ответная встреча состоится 4 мая в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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