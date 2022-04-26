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Де Брюйне забил Реалу самый быстрый гол Манчестер Сити в Лиге чемпионов
Взрывное начало матча от "горожан"
Фото: twitter.com/ManCity
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне забил самый быстрый гол клуба в Лиге чемпионов. Бельгийцу понадобилось 93 секунды, чтобы открыть счет в первом полуфинале против "Реала".
MCI 1-0 RMA (2') - De Bruyne (a los 93 segundos) ha marcado el gol más tempranero del Manchester City en TODA la historia de la UEFA Champions League #UCL. Supera el gol de Stones (a los 95 segundos) contra el Feyenoord en 2017.— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) April 26, 2022
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Прошлый рекорд был установлен Джоном Стоунзом, который забил на 95-й секунде игры с "Фейеноордом" в 2017 году (4:0).
Ответная встреча состоится 4 мая в 22:00 по киевскому времени.
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