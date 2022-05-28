Ливерпуль - Реал: внимательно ли вы следили за финалистами ЛЧ 2021/22? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, 28 мая, в пригороде Парижа, Сен-Дени, на знаменитом стадионе "Стад-де-Франс" пройдет финал Лиги чемпионов 2021/22. За трофей поспорят "Ливерпуль" и "Реал". "Красные", конечно, хотят взять реванш у "сливочных" за поражение в решающем матче ЛЧ четырехлетней давности. Напомним, тогда в Киеве мадридцы праздновали победу со счётом 3:1.

Перед решающим поединком ЛЧ 2021/22 мы предлагаем вам вспомнить путь команд в этот финал, пройдя наш квиз.