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Ливерпуль - Реал: внимательно ли вы следили за финалистами ЛЧ 2021/22? Квиз от UA-Футбол

Лига Чемпионов
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Есть 10 вопросов и три минуты

Ливерпуль - Реал: внимательно ли вы следили за финалистами ЛЧ 2021/22? Квиз от UA-Футбол

Фото: twitter.com/Benzema

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 28 мая, в пригороде Парижа, Сен-Дени, на знаменитом стадионе "Стад-де-Франс" пройдет финал Лиги чемпионов 2021/22. За трофей поспорят "Ливерпуль" и "Реал". "Красные", конечно, хотят взять реванш у "сливочных" за поражение в решающем матче ЛЧ четырехлетней давности. Напомним, тогда в Киеве мадридцы праздновали победу со счётом 3:1.

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Перед решающим поединком ЛЧ 2021/22 мы предлагаем вам вспомнить путь команд в этот финал, пройдя наш квиз.

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В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль финал Лиги Чемпионов квиз от UA-Футбол
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