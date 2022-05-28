Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль - Реал: внимательно ли вы следили за финалистами ЛЧ 2021/22? Квиз от UA-Футбол
Есть 10 вопросов и три минуты
Фото: twitter.com/Benzema
Сегодня, 28 мая, в пригороде Парижа, Сен-Дени, на знаменитом стадионе "Стад-де-Франс" пройдет финал Лиги чемпионов 2021/22. За трофей поспорят "Ливерпуль" и "Реал". "Красные", конечно, хотят взять реванш у "сливочных" за поражение в решающем матче ЛЧ четырехлетней давности. Напомним, тогда в Киеве мадридцы праздновали победу со счётом 3:1.
Читайте такжеУ нас есть сотни других квизов – залетайте!
Перед решающим поединком ЛЧ 2021/22 мы предлагаем вам вспомнить путь команд в этот финал, пройдя наш квиз.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Есть 30 тысяч убитых российских оккупантов! Генштаб обновил данные полномасштабной войны против россии
- Президент Таврии бросил клуб и стал коллаборантом. Пресс-атташе клуба устроился в Бундеслиге 2 и рассказал свою историю войны
- Порошенко пытался пересечь границу Украины и Польши. На Рава-Русской его не пропустили
- Стамбульское чудо. 17 лет назад Ливерпуль совершил великий камбэк в финале ЛЧ
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet