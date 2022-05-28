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Хаос у стадиона в Париже: фанаты прорываются на территорию без билетов, их поливают слезоточивым газом

Лига Чемпионов
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Ужасная организация финала Лиги Чемпионов

Хаос у стадиона в Париже: фанаты прорываются на территорию без билетов, их поливают слезоточивым газом

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

У стадиона "Стад де Франс" в Париже, на котором проходит финал Лиги Чемпионов, хаос: болельщики "Ливерпуля" стоят в многочасовых очередях. Многие прорываются на территорию стадиона без билетов:

Также зафиксированы случаи применения блюстителями порядка слезоточивого газа против болельщиков:

Ранее из-за многочасовых очередей у стадиона начало матча между "Ливерпулем" и мадридским "Реалом" было отложено на 15 минут, позже – еще на 15 минут.

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль
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