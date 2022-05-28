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Хаос у стадиона в Париже: фанаты прорываются на территорию без билетов, их поливают слезоточивым газом
Ужасная организация финала Лиги Чемпионов
Фото: Getty Images
У стадиона "Стад де Франс" в Париже, на котором проходит финал Лиги Чемпионов, хаос: болельщики "Ливерпуля" стоят в многочасовых очередях. Многие прорываются на территорию стадиона без билетов:
Также зафиксированы случаи применения блюстителями порядка слезоточивого газа против болельщиков:
Pepper spraying fans outside stadium in Paris pic.twitter.com/drgzEpR9gD— Mark Ogden (@MarkOgden_) May 28, 2022
Ранее из-за многочасовых очередей у стадиона начало матча между "Ливерпулем" и мадридским "Реалом" было отложено на 15 минут, позже – еще на 15 минут.
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