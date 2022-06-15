Динамо получило первого соперника в квалификации Лиги чемпионов

В среду, 15 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, на которой своего соперника узнало и киевское "Динамо"

По ее итогам первым соперником команды Мирчи Луческу в отборе станет турецкий "Фенербахче".

Матчи раунда состоятся 19/20-го и 26/27-го июля 2022-го года. Победители пройдут в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие переместятся в третий квалификационный раунд Лиги Европы.