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Динамо получило первого соперника в квалификации Лиги чемпионов

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Динамо получило первого соперника в квалификации Лиги чемпионов

Фото: Александр Приходько

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В среду, 15 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, на которой своего соперника узнало и киевское "Динамо"

По ее итогам первым соперником команды Мирчи Луческу в отборе станет турецкий "Фенербахче".

Матчи раунда состоятся 19/20-го и 26/27-го июля 2022-го года. Победители пройдут в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие переместятся в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

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В статье: Динамо (Киев)
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