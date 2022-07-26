Луческу: За нас на стадионе болеют женщины и дети, потому что мужчины сражаются за Украину

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу посетил пресс-конференцию в преддверии завтрашней игры против "Фенербахче".

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"Между "Динамо" и "Фенербахче" есть разница. Они будут играть дома, а мы играли вне дома. Они сделали много трансферов, а мы не сделали ни одного. У них фантастические фаны, а за нас на стадионе болеют только женщины и дети, потому что мужчины сражаются за Украину. Нам приходится постоянно ездить по Европе, чтобы играть матчи и тренироваться. У нас не было своей базы для подготовки, а у "Фенербахче" она есть. Очень много вещей делают большую разницу между нами. Мы готовы к ответному матчу И готовы выиграть его.

– Жорже Жезуш сказал, что динамовцы много фолили в первом матче.

– Это часть футбола и часть тактики. Мы не играли в официальных матчах много месяцев. Нам противодействовала сильнейшая команда. Мы начали игру очень осторожно, а итоговый результат я считаю справедливым. Считаю, что обе команды играли честно. Рефери очень часто свистел в пользу "Фенербахче".

– Насколько сложным и важным будет завтрашний матч?

– Жорже Жезуш – опытный и умный тренер. Безусловно, это важный матч и для "Динамо", и для "Фенербахче". Обе команды хотят попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Думаю, что соперник хорошо подготовится к игре. Мы сделаем то же, хотя у нас не самые лучшие кондиции. Мы не играли много месяцев, и у нас остались только украинские игроки, за исключением Кендзери и Вербича. Для больших клубов важно делать хорошие трансферы. И "Фенербахче" их сделал. У них очень техничные и быстрые игроки для чемпионата Турции. Впрочем, у стамбульцев почти не было моментов в первом матче. Могу вспомнить только момент Кинга. Так они доминировали на поле, но на этом все.

– В своей карьере вы тренировали "Бешикташ" и "Галатасарай". Как быть в Стамбуле?

– В моей футбольной жизни было много разного опыта. У меня был фантастический период в Стамбуле с "Галатасараем" и "Бешикташем". Я уважаю всех болельщиков. Они невероятны", - заявил Луческу.

Начало завтрашней игры в 20:00.