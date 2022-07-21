Немощность Динамо в атаке – не ситуативная проблема. Команда Луческу играет так в еврокубках третий сезон подряд

Теперь очень легко оправдывать ноль ударов в створ ворот соперника в исполнении "Динамо" на протяжении девяноста минут. Украинская команда около полугода не проводила официальных игр. Потеряла возможность играть на своем домашнем поле. Потеряла нескольких игроков, приближенных к основе. Наконец, можно кивать в сторону психологии, размышляя над тем, легко ли футболистам демонстрировать свои умения в те времена, когда их страну разрывает война.

Но это было бы актуально, если бы убогую игру в атаке от "Динамо" мы увидели впервые при каденции Мирча Луческу. На самом же деле все не так. Даже в относительно спокойное и благодатное время киевская команда была лишена изобретательности на чужой половине поля. Вспомним два сезона в групповом раунде Лиги чемпионов (2020/21 и 2021/22). Вспомним противостояние плей-офф Лиги Европы с "Брюгге". Голы всегда рождались в муках. В последних тринадцати лигочемпионовских матчах команда Мирчи Луческу организовала пять взятий ворот (в среднем – 0,4 гола за игру). В четырех матчах Лиги Европы при Мирче Луческу – два гола (в среднем – 0,5 за игру). Интересно, какой уровень результативности "Динамо" демонстрировало бы в третьесортном европейском турнире под названием Лига конференций?

Вопрос пока риторический, но вполне может стать актуальным. Если будет вылет от "Фенербахче", а затем – неудача в противостоянии с чешским "Словацком". Не хочется быть пессимистом, однако еврокубковый стиль игры команды Мирчи Луческу навевает плохие мысли.

Единственное утешение – это сомнительный уровень соперников. Вернее, соперника, ведь сейчас говорим больше о "Фенербахче", о котором получили возможность судить не только по обертке, но и по наполнению. Несмотря на звездное имя тренера, несмотря на ряд известных дорогих игроков, несмотря на амбициозность строящегося в Стамбуле проекта, "канарейки" проявили себя как сырой и не сыгранный коллектив. Все созданное возникло на индивидуальном мастерстве. Стараний турок хватило на двенадцать ударов по воротам, шесть голевых моментов и 1,33 "ожидаемых голов". Ничего особенного. Проблема в том, что у "Динамо" еще меньше.

Очень показательна ситуация: третьим игроком в составе "Динамо" по показателю xG ("ожидаемые голы") стал центральный защитник Денис Попов, даже не доигравший матч до конца. Вторым был Сидорчук, который постоянно бил в никуда, а единственным из группы атаки, от кого постоянно исходила угроза, стал Беньямин Вербич. Словенец собрал на себе три фола, нанес два удара, принял участие в двух голевых эпизодах, отдал 26 передач, из которых одна – ключевая, осуществил шесть обведений соперников. Однако довольно быстро устал. Удивительно, что Луческу заменил его лишь на 83-й минуте.

Хотя все замены украинской команды были поздними (первая – на 77-й минуте). Они практически не повлияли на игру. Это еще один фактор упадка команды, ведь раньше при таком стиле футбола Луческу хотя бы мог влиять на ход событий своими решениями. К примеру, в одном из матчей уже упоминавшегося выигранного (но плохого по качеству игры) противостояния с "Брюгге" выход на поле Николая Шапаренко в результате замены перевернул игру. Команда стала играть с нацеленностью на чужие ворота, прибавила в скорости и изобретательности. Теперь таких опций не хватало.

"Динамо" понемногу превращается в команду бойцов – в прямом смысле этого слова. Игроки суммарно совершили всего-навсего 714 ТТД, выполнили лишь 399 передач, ни разу не попали в створ ворот, но совершили 172 единоборства. Такой стиль не лишен права на существование, однако требует отточения. Поскольку "Фенербахче", превосходивший "Динамо" по показателям креатива и творчества (высший процент точности передач, больше ТТД, больше обводок и меньше потерь мяча), почему-то превосходил киевлян и по показателю эффективности единоборств.

Здесь уже, смеем предположить, проявляются последствия не очень удачной межсезонной подготовки. "Динамо" допустило 27 фолов, притом что соперник – всего пятнадцать. Такая большая разница обусловлена ​​большим количеством позиционных атак в исполнении "Фенербахче". Но и собственной несуразностью, потому что после частых потерь мяча на своей половине поля именно фол становится первым решением, приходящим на помощь. Потерь таких, к слову, было восемнадцать. Для сравнения, у соперника – десять.

В принципе "Динамо" не проиграло "Фенербахче" по показателю скоростных атак (11:12). Позиционно было атаковать тяжело (удары после позиционных атак – четыре, у "Фенербахче" – десять), поэтому нужно было создавать для себя пространство. Легче всего это сделать благодаря прессингу и быстрому перехвату мяча (когда соперники не успевают вернуться на позиции). Однако командные показатели высокого прессинга "Динамо" значительно хуже аналогичных значений стамбульцев – семь организованных попыток против восемнадцати, одна удачная организованная попытка против семи. Чуть лучше было с низким прессингом, но он не давал столько дивидендов.

Удивительно, ведь некоторые игроки "Динамо" фактически целенаправленно заточены под прессинг. Например, Артем Беседин. Нет, у него было несколько моментов и даже удар по воротам, но куда более заметным он был в единоборствах (26). Для такого сухого и силового стиля футбола Артем подходит, но для чего-то лучшего нужен форвард, не позволяющий себе двенадцать (!) потерь мяча за игру (худший показатель среди игроков обеих команд).

Если еще немного говорить о персоналиях, то Бущан, конечно же, стал самым лучшим в "Динамо" (InStat-индекс 265). Хорошо отыграли Попов и Забарный, Дубинчак был очень подвижным и быстрым. Сидорчук традиционно для себя допускал много брака, хотя пытался действовать интенсивно. Шапаренко со своими пятидесятью пасами претендовал на звание "конструктор игры".

А вообще, расчет Луческу читается. Тренер сказал, что его команда не хотела рисковать и не будет делать этого в ответном матче. А вот "Фенербахче" будет нестись в атаку, поэтому "Динамо" попытается ловить на контратаках. Такой фокус относительно недавно сработал с "Брюгге". Но сработает ли еще раз?

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