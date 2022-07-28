Киевское Динамо гарантировало себе минимум участие в групповом раунде Лиги Европы

Победа 2:1 над "Фенербахче" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов не только сохранила для второй команды Украины шансы на групповой этап престижнейшего европейского турнира, но и гарантировала ей минимум участие в группе Лиги Европы 2022/23.

Если "Динамо" вылетит в любом из следующих двух этапов отбора Лиги чемпионов, то переместится сразу в группу Лиги Европы.

Напомним, что в третьем раунде Лиги чемпионов киевляне сыграют с австрийским "Штурмом". В раунде плей-офф Лиги чемпионов может быть противостояние с победителем пары "Унион Сент-Жиллуаз" (Бельгия) – "Рейнджерс" (Шотландия) или "Бенфика" (Португалия) – "Мидтьюлланн" (Дания).