  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Киевское Динамо гарантировало себе минимум участие в групповом раунде Лиги Европы
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Киевское Динамо гарантировало себе минимум участие в групповом раунде Лиги Европы

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Еврокубковая осень сезона 2022/23 обеспечена

Киевское Динамо гарантировало себе минимум участие в групповом раунде Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Победа 2:1 над "Фенербахче" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов не только сохранила для второй команды Украины шансы на групповой этап престижнейшего европейского турнира, но и гарантировала ей минимум участие в группе Лиги Европы 2022/23.

Если "Динамо" вылетит в любом из следующих двух этапов отбора Лиги чемпионов, то переместится сразу в группу Лиги Европы.

Напомним, что в третьем раунде Лиги чемпионов киевляне сыграют с австрийским "Штурмом". В раунде плей-офф Лиги чемпионов может быть противостояние с победителем пары "Унион Сент-Жиллуаз" (Бельгия) – "Рейнджерс" (Шотландия) или "Бенфика" (Португалия) – "Мидтьюлланн" (Дания).

Читайте такжеБольше об украинской квоте и потенциальных соперниках наших - в телеграм-канале >>>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Второй квалификационный раунд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде