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Киевское Динамо гарантировало себе минимум участие в групповом раунде Лиги Европы
Еврокубковая осень сезона 2022/23 обеспечена
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Победа 2:1 над "Фенербахче" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов не только сохранила для второй команды Украины шансы на групповой этап престижнейшего европейского турнира, но и гарантировала ей минимум участие в группе Лиги Европы 2022/23.
Если "Динамо" вылетит в любом из следующих двух этапов отбора Лиги чемпионов, то переместится сразу в группу Лиги Европы.
Напомним, что в третьем раунде Лиги чемпионов киевляне сыграют с австрийским "Штурмом". В раунде плей-офф Лиги чемпионов может быть противостояние с победителем пары "Унион Сент-Жиллуаз" (Бельгия) – "Рейнджерс" (Шотландия) или "Бенфика" (Португалия) – "Мидтьюлланн" (Дания).
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