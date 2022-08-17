18-летний Антон Царенко дебютировал за основу в матче Динамо – Бенфика

18-летний полузащитник "Динамо" Антон Царенко дебютировал за клуб в матче квалификации Лиги чемпионов против "Бенфики" (0:2, второй тайм). Хавбек заменил на поле на 77 минуте встречи Владимира Шепелева.

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Ранее Царенко выступал в официальных встречах только за молодежную команду "Динамо" U-19. Хавбек числится воспитанником киевского клуба.

За основную команду Антон несколько раз выходил в товарищеских матчах: против "Эвертона", "Лозанна" и "Флоры". Суммарно полузащитник отыграл 54 минуты.

В прошлом сезоне в юношеской лиге УЕФА с "Динамо" U-19 Антон провел 7 встреч, в которых забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.