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18-летний Антон Царенко дебютировал за основу в матче Динамо – Бенфика

Лига Чемпионов
(1 голосов)

До этого выступал за команду U-19

18-летний Антон Царенко дебютировал за основу в матче Динамо – Бенфика

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

18-летний полузащитник "Динамо" Антон Царенко дебютировал за клуб в матче квалификации Лиги чемпионов против "Бенфики" (0:2, второй тайм). Хавбек заменил на поле на 77 минуте встречи Владимира Шепелева.

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Ранее Царенко выступал в официальных встречах только за молодежную команду "Динамо" U-19. Хавбек числится воспитанником киевского клуба.

За основную команду Антон несколько раз выходил в товарищеских матчах: против "Эвертона", "Лозанна" и "Флоры". Суммарно полузащитник отыграл 54 минуты.

В прошлом сезоне в юношеской лиге УЕФА с "Динамо" U-19 Антон провел 7 встреч, в которых забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев) Антон Царенко
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
18.08.2022 в 00:36
чей это сынок -кто его тянет
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vlotko (Броди)
18.08.2022 в 00:07
Бенфіка у першому і другому таймі - різні команди, тому і Царенко не загубився. "Бенфіка" просто вище класом. Там, де "Штурм" і "Фенербахче" не забивали з куди явніших моментів, "Бенфіка" забила з менш очевидного епізоду
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.08.2022 в 23:59
Настирний хлопчина!
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