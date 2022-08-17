Лига Чемпионов. Самое шумное противостояние раунда не разрешилось в Хайфе

Лига Чемпионов. Квалификация

Плей-офф. Первый матч

Хайфа. "Самми Офер"

"Маккаби" Хайфа - "Црвена Звезда" 3:2

Голы: Пьерро 18, 51, Шери 61 - Пешич 27, Канга 40

"Маккаби" Хайфа: Д. Коэн, Сундгрен, Планич, Гольдберг, Корню (Менахем 62), Мохамед, Лави, Шери, Хазиза (Абу Фани 76), Пьерро (Рукавица 70), Давид (Ацили 63)

"Црвена Звезда": Борян, Эракович, Милунович, Драгович, Родич, Кангва, Канга, Букари (Митрович 60), Иванич (Саного 72), Катаи (Срнич 56), Пешич (Сабуане 72)

Предупреждения: Менахем 86 - Букари 46

Главный арбитр: Карлос Дель Серро Гранде (Испания)

Самое шумное противостояние плей-офф. Через неделю на "Маракане" и вовсе будет "Ад и Сербия". А сегодня хайфские болельщики обещали повторить ту атмосферу и были близки. Сама игра также обещала много. Ведь "Маккаби" в этой Квалификации уже выносил "Олимпиакос" в гостях и "Аполлон" дома со счетом 4:0. А "Црвена Звезда" с начала сезона во всех турнирах добыла семь побед в семи матчах с разницей мячей 28:1. В том числе 5:0 и 2:0 над "Пюником" в этом турнире. И игра в итоге удалась.

Хозяева начали гораздо лучше и свой гол нашли. Хазиза раскрутил соперников справа, его прострел Борян прервал плохо, гаитянин Пьерро развернулся и забил. "Маккаби" и далее шёл вперёд (59 процентов владения мячом до перерыва), но начал пропускать контратаки. Букари и Пешич из центра штрафной должны были попадать не в небеса или вратаря, а в ворота. Попал Катаи дальним ударом с рикошетом от своего, экс-игрока "Маккаби" Тель-Авив Пешича. Канга таким же ударом попал чисто.

Второй тайм хайфчане начали ещё круче, чем первый. Хазиза навесил на Пьерро (тот замкнул головой), затем оставил суринамцу Шери, а тот пробил низом с 18-ти метров. Борян не шелохнулся. А вот после этого забившие уже отошли в оборону. И оборонялись довольно спокойно. В целом обе команды явно устали от страшной жары и влажности, которыx сербы побаивались перед матчем. Коэн ещё успел ошибиться на выходе, но затолкать мяч в его ворота не сумели.

Подопечные Деяна Станковича проиграли впервые в каком-либо турнире после 21-ой победы и ничьей в 22-ух матчах. Тем не менее, оставили для себя хорошие шансы решить все дома.

В матче принял участие 35-летний уроженец Николаева и игрок сборной Австралии Никита Рукавица.