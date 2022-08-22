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Бенфика – Динамо. АУДИО онлайн трансляция второго матча финала квалификации ЛЧ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй гостевой поединок финала квалификации главного клубного европейского турнира между киевским "Динамо" и лиссабонской "Бенфикой".
Команда Мирчи Луческу прошла турецкий "Фенербахче" и австрийский "Штурм", но в преддверии старта Украинской Премьер-лиги "Динамо" неудачно провело первую часть дуэли с лиссабонской "Бенфикой". Смогут ли киевляне добиться положительного результата в рамках противостояния после поражения со счетом 0:2? Выйдет ли Роман Яремчук с первых минут? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 23 августа – в 21:50 по киевскому времени.
Комментаторы: Влад Петрушевский и Егор Старков
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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