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Бенфика – Динамо. АУДИО онлайн трансляция второго матча финала квалификации ЛЧ

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Бенфика – Динамо. АУДИО онлайн трансляция второго матча финала квалификации ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй гостевой поединок финала квалификации главного клубного европейского турнира между киевским "Динамо" и лиссабонской "Бенфикой".

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Команда Мирчи Луческу прошла турецкий "Фенербахче" и австрийский "Штурм", но в преддверии старта Украинской Премьер-лиги "Динамо" неудачно провело первую часть дуэли с лиссабонской "Бенфикой". Смогут ли киевляне добиться положительного результата в рамках противостояния после поражения со счетом 0:2? Выйдет ли Роман Яремчук с первых минут? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 23 августа – в 21:50 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Егор Старков

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Динамо (Киев) Трансляция Аудио онлайн стрим
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