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Старт в Германии. Стал известен календарь Шахтера в группе Лиги чемпионов
Матчи чуть ли не каждую неделю
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Patrick Goosen/BSR Agency
Позавчера, 25 августа, прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов текущего сезона, в котором примет участие украинский "Шахтер".
Сегодня донецкий клуб опубликовал календарь всех шести туров. Подопечные Йовичевича начнут 6 сентября в Германии матчем против РБ "Лейпциг".
Первую домашнюю встречу "горняки" проведут сразу же через неделю, 14 сентября, против "Селтика". Напомним, что все матчи еврокубков "Шахтер" сыграет на стадионе "Войска Польского" в Варшаве, который вмещает ориентировочно 32 тысячи зрителей.
В общем, весь календарь выглядит следующим образом:
???? Збережіть дати!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 27, 2022
???? Календар матчів «Шахтаря» на груповому етапі @ChampionsLeague ⭐️#Shakhtar #UCLdraw #UCL pic.twitter.com/NdHV2Z8kqP
Напомним, что время проведения матчей группового этапа было сокращено из-за проведения Чемпионата мира в Катаре, начало которого запланировано на 20 ноября. В связи с этим шестой тур ЛЧ команды сыграют более чем на месяц раньше обычного.
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