Старт в Германии. Стал известен календарь Шахтера в группе Лиги чемпионов

Позавчера, 25 августа, прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов текущего сезона, в котором примет участие украинский "Шахтер".

Сегодня донецкий клуб опубликовал календарь всех шести туров. Подопечные Йовичевича начнут 6 сентября в Германии матчем против РБ "Лейпциг".

Первую домашнюю встречу "горняки" проведут сразу же через неделю, 14 сентября, против "Селтика". Напомним, что все матчи еврокубков "Шахтер" сыграет на стадионе "Войска Польского" в Варшаве, который вмещает ориентировочно 32 тысячи зрителей.

В общем, весь календарь выглядит следующим образом:

Напомним, что время проведения матчей группового этапа было сокращено из-за проведения Чемпионата мира в Катаре, начало которого запланировано на 20 ноября. В связи с этим шестой тур ЛЧ команды сыграют более чем на месяц раньше обычного.