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Старт в Германии. Стал известен календарь Шахтера в группе Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

Матчи чуть ли не каждую неделю

Старт в Германии. Стал известен календарь Шахтера в группе Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Patrick Goosen/BSR Agency

Новина українською

Позавчера, 25 августа, прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов текущего сезона, в котором примет участие украинский "Шахтер".

Сегодня донецкий клуб опубликовал календарь всех шести туров. Подопечные Йовичевича начнут 6 сентября в Германии матчем против РБ "Лейпциг".

Первую домашнюю встречу "горняки" проведут сразу же через неделю, 14 сентября, против "Селтика". Напомним, что все матчи еврокубков "Шахтер" сыграет на стадионе "Войска Польского" в Варшаве, который вмещает ориентировочно 32 тысячи зрителей.

В общем, весь календарь выглядит следующим образом:

Напомним, что время проведения матчей группового этапа было сокращено из-за проведения Чемпионата мира в Катаре, начало которого запланировано на 20 ноября. В связи с этим шестой тур ЛЧ команды сыграют более чем на месяц раньше обычного.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Селтик (Глазго) РБ Лейпциг
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Комментарии (6)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.08.2022 в 12:59
Борщик
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0
0
MaximSK (Киев)
27.08.2022 в 12:46
Шахтер взял много игроков летом вместо бразильцев, просто их уровень намного ниже них, даже на ЛЕ состав не тянет. Если возьмут в группе 4-5 очков, это будет отличным результатом, уже понятно что с Реалом 0 очков возьмут и Лейпцигу в гостях точно проиграют.
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+1
0
Alex-696 (Немирів)
27.08.2022 в 13:15
4-5? Добре, якщо хоч 1 візьмуть.
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0
0
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vismut (Запорожье)
27.08.2022 в 12:40
Главное - участие. Но я смотреть не буду. Узнать утром счёт будет не так мучительно больно
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+1
-1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
27.08.2022 в 11:25
Лейпциг - Шахтар 6:0...Шахтар щось не дуже з німцями і за кращих часів грав ... Дай Бог, щоб я помилився!
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+2
-1
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vismut (Запорожье)
27.08.2022 в 12:44
Who cares?
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0
-1

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