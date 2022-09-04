Поединок Шахтера против Лейпцига в ЛЧ обслужит португальский рефери

Во вторник, 6 сентября "Шахтер" стартует в текущем сезоне Лиги чемпионов. Соперником "горняков" в первом туре группового этапа станет немецкий "РБ Лейпциг".

Главным арбитром этого матча станет португалец Жоау Пинейро. Он впервые обслужит матч "Шахтера". До этого с украинскими командами он пересекался только раз: в ноябре 2019-го судил встречу между "Александрией" и "Сент-Этьеном" в Лиге Европы.

Лайнсменами станут Бруно Алвеш Жезус и Лусиано Майа. Четвертый арбитр – Антонио Нобре.

Главный на VAR – Тьягу Мартинш, его ассистентом станет Гильермо Фернандес. Все арбитры, за исключением последнего, – португальцы. Фернандес представляет Испанию.

Поединок между "РБ Лейпцигом" и "Шахтером" во вторник станет первым в их истории. Команды встретятся в Германии, стартовый свисток запланирован на 22:00 по Киеву.