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РБ Лейпциг – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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РБ Лейпциг – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1-го тура группового раунда главного клубного европейского турнира между немецким клубом "РБ Лейпциг" и донецким "Шахтером".

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Новый тренер, 99% украинцев в составе, новая стратегия развития. Абсолютно непривычная нам версия "горняков" начинает свой путь в Лиге чемпионов. И первый соперник – крепкая команда из Бундеслиги. Сумеет ли коллектив Йовичевича навязать борьбу оппоненту на "Ред Булл Арене"? Остановит ли оборона украинского гранда Тимо Вернера? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 6 сентября – в 21:50 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Егор Старков

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) РБ Лейпциг Трансляция Аудио онлайн стрим
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