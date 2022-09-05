Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
РБ Лейпциг – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1-го тура группового раунда главного клубного европейского турнира между немецким клубом "РБ Лейпциг" и донецким "Шахтером".
Новый тренер, 99% украинцев в составе, новая стратегия развития. Абсолютно непривычная нам версия "горняков" начинает свой путь в Лиге чемпионов. И первый соперник – крепкая команда из Бундеслиги. Сумеет ли коллектив Йовичевича навязать борьбу оппоненту на "Ред Булл Арене"? Остановит ли оборона украинского гранда Тимо Вернера? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 6 сентября – в 21:50 по киевскому времени.
Комментаторы: Влад Петрушевский и Егор Старков
Популярное сейчас
- Сегодня Украина сыграет с Нидерландами в 1/8 финала ЧМ по волейболу: где смотреть, кто фаворит
- Шахтер, Динамо и Днепр-1 стартуют в группах еврокубков. Расписание футбола на 5-11 сентября
- Россияне установили запрет на передвижение местных жителей в Херсонской области
- Милан заявился на Лигу чемпионов без Ибрагимовича
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО