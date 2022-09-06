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Селтик - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Селтик - Реал Мадрид: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.09.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Селтик - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ross MacDonald/SNS Group

Новина українською

"Реал" начинает защиту титула в довольно-таки простой группе, где "Селтик" видится реальным претендентом на второе место. А как иначе? У "Кельтов" 7 побед в 7 официальных матчах нового сезона, причем топ-конкурента - "Рейнджерс" - они прихлопнули со счетом 4:0.

Мадрид, конечно, таким не смутишь - его ветераны выиграли больше Кубков чемпионов, чем большинство клубов Европы за всю свою историю. Модрич, Бензема, Кроос, Карвахаль, Куртуа - на поле "Паркхэда" сегодня выйдут живые легенды, и даже если они не покажут наилучший футбол, "Селтику" будет трудно не развалиться под грузом регалий оппонента.

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Смотрите трансляцию матча Селтик - Реал Мадрид
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Лига чемпионов. 1-й тур. 06.09.2022
Глазго. "Селтик Парк"
Арбитр в поле - Сандро Шерер

Селтик 22:00 Реал Мадрид

Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол

Телетрансляция - MEGOGO Футбол 4

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В статье: Реал (Мадрид) Селтик (Глазго)
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