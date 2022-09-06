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Второй удар – второй гол. Швед оформил дубль в дебютном поединке Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Стопроцентная эффективность

Второй удар – второй гол. Швед оформил дубль в дебютном поединке Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В первом тайме матча Лиги чемпионов против "Лейпцига" "Шахтер" вышел вперед благодаря голу Шведа, воспользовавшегося подарком от голкипера Гулачи.

  • Все самые яркие моменты матча РБ Лейпциг - Шахтер доступны в режиме Live в нашем Telegram

Затем "Шахтер" пропустил от Симакана, но в следующей атаке сразу вышел вперед. Мудрик прорвался флангом и дал пас на Шведа, Марьян нанес свой второй удар в матче – и второй раз забил. С рикошетом, но все же… По состоянию на 60-ю минуту – счет 2:1 в пользу "горняков".

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В статье: Шахтер (Донецк) Марьян Швед РБ Лейпциг
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Комментарии (1)
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олег донецьк Украіна (донецьк)
06.09.2022 в 23:46
много здесь было "оракулов" и один убогий ....из одессы предлагал смотреть матч на pornohub?ты уже подмылся .....?
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