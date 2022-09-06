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Второй удар – второй гол. Швед оформил дубль в дебютном поединке Лиги чемпионов
Стопроцентная эффективность
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом тайме матча Лиги чемпионов против "Лейпцига" "Шахтер" вышел вперед благодаря голу Шведа, воспользовавшегося подарком от голкипера Гулачи.
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Затем "Шахтер" пропустил от Симакана, но в следующей атаке сразу вышел вперед. Мудрик прорвался флангом и дал пас на Шведа, Марьян нанес свой второй удар в матче – и второй раз забил. С рикошетом, но все же… По состоянию на 60-ю минуту – счет 2:1 в пользу "горняков".
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Комментарии (1)
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олег донецьк Украіна (донецьк)
06.09.2022 в 23:46
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