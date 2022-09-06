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Лейпциг – Шахтер. 1:3. Мудрик забивает
Отвечает за 35 миллионов евро
Фото: шахтар
"Шахтер" забивает 3-ий в первом туре группового этапа Лиги чемпионов против "Лейпцига". Михаил Мудрик увеличивает преимущество. Судаков отдает голевую передачу на Мудрика.
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76' Михаил Мудрик – 1:3.
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Комментарии (1)
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vlotko (Броди)
06.09.2022 в 23:45
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