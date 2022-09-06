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Лейпциг – Шахтер. 1:3. Мудрик забивает

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Отвечает за 35 миллионов евро

Лейпциг – Шахтер. 1:3. Мудрик забивает

Фото: шахтар

Новина українською

"Шахтер" забивает 3-ий в первом туре группового этапа Лиги чемпионов против "Лейпцига". Михаил Мудрик увеличивает преимущество. Судаков отдает голевую передачу на Мудрика.

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76' Михаил Мудрик – 1:3.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) РБ Лейпциг Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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vlotko (Броди)
06.09.2022 в 23:45
Тренер бельгійської команди перехитрив сам себе відносно Шведа. Щоб не сказати конкретніше.
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