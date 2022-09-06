РБ Лейпциг - Шахтер 1:4. Сказка Игоря Йовичевича

Год назад Роберто де Дзерби почувствовал вкус Лиги Чемпионов благодаря донецкому "Шахтеру". Итальянец, пусть и не без крошки везения, сумел пройти квалификацию, однако в группе столкнулся с жестокой реальностью. Его контролирующий футбол приносил мало плодов, команда по делу проиграла "Реалу" (дважды) и "Интеру", а в играх против "Шерифа" взяла всего одно очко. Продолжить перестройку в донецком клубе у итальянца не получилось, однако к старту новой еврокубковой кампании "горняков" готовил другой дебютант - Игор Йовичевич. В СМИ всплывала информация, что шанс сыграть в Лиге Чемпионов - одна из главных причин, почему хорват принял предложение украинского гранда. Сегодня его мечта сбылась.

У "РБ Лейпцига" на бумаге проблем не должно было быть, однако сезон они начали отвратно. Лишь две победы в пяти стартовых турах, а также разгром от "Баварии" в игре за Суперкубок. Вся Германия восхищалась Домиником Тедеско весной, когда он сходу сделал из "быков" настоящее оружие по уничтожению, по местным, и не только, меркам. Однако сейчас вместо прессинга наставник решил приучить свой коллектив к "тики-таке". Результат можно увидеть в таблице Бундеслиги.

Первый тайм был ужасен для просмотра. "Шахтер" то ли по собственной инициативе, то ли под давлением оппонента и гостевых трибун, откатился к своим воротам и лишь изредка посещал половину поля "быков". И знаете, играли у своих владений "горняки" неплохо. Нельзя сказать, что "РБ" сильно нагружал оборону украинской команды, однако это, как говорится, проблемы хозяев поля. "Шахтер" же за тайм нанес всего один удар в сторону ворот Гулачи, но именно ему посчастливилось стать голевым. А началось все именно с кипера "Лейпцига", который думал, что ногами за пределами штрафной играет как Нойер, однако такое пижонство закончилось потерей мяча и ударом от Шведа издали в пустые - летний новичок дончан не промахнулся, забив первый гол клуба в нынешнем еврокубковом сезоне.

За первый тайм в сумме команды ударили лишь пять раз, и всего дважды в створ. Хочется поблагодарить оба коллектива, что после перерыва интересных событий на футбольном поле было куда больше. "Лейпциг" предсказуемо прибавил и в начале тайма их намерения сравнять счет, а после и выйти вперед, выглядели весьма серьезно. Команда поддавила "Шахтер" у ворот Трубина и в один момент это принесло результат. Неплохая комбинация при участии нескольких футболистов атаки закончилась точным пасом Собослаи на правого фулбека Симакана - тот пробил мощно и без особых шансов. Радость хозяев продлилась не больше одной минуты, поскольку уже в следующей атаке украинская сторона снова повела в счете. Выпад левым флангом с ускорением Мудрика закончился передачей на Шведа, который, пускай и не без помощи рикошета, но сумел оформить дубль. Неплохой такой дебют.

"РБ Лейпциг" атаковал все примитивнее, при это оставляя сзади все больше пространства. А больше гостям и не нужно. Если первых два гола случились не без доли везения, то после началась магия на контратаках. Во время двух быстрых выпадах Мудрик успел доказать, что наверное не зря "Шахтер" уперся и не отпустил вингера в европейский клуб. Сначала Михаил получил передачу от Судакова и точно пробил в дальний, а после во второй раз выступил в роли ассистента - с его голевой забил вышедший на замену Лассина Траоре. 4:1 в выездной игре против одной из лучших команд Германии прошлого сезона. Это, как минимум, неожиданно.

За 90 дебютных минут в ЛЧ Йовичевич сумел порадовать болельщиков дончан больше, нежели Роберто де Дзерби за шесть игр группового этапа. Вытекающие факторы, такие как доля фарта, реализация и странная игра соперника, мы оставим на потом. Сейчас же задокументируем чистую и справедливую победу "горняков", в которую до стартового свистка верили единицы. А что касается "РБ Лейпцига", то есть немалая вероятность, что в скором времени им снова придется пережить смену наставника.

ЛЧ, Группа F. 1-й тур

6 сентября, Лейпциг, "РБ Арена"

РБ Лейпциг - Шахтер 1:4

Голы: Мохамед Симакан 57 - Марьян Швед 17, Марьян Швед 59, Михаил Мудрик 76, Лассина Траоре 85

РБ Лейпциг: Хосеп Мартинес, Мохамед Симакан, Вилли Орбан, Андре Силва, Тимо Вернер (Эмиль Форсберг 71), Доминик Собослаи, Кристофер Нкунку, Марcель Хальстенберг (Давид Раум 46), Ксавер Шлагер (Бенджамин Хенрихс 71), Конрад Лаймер (Амаду Айдара 82), Абду Диалло

Шахтер: Анатолий Трубин, Тарас Степаненко, Марьян Швед (Иван Петряк 63), Александр Зубков (Лассина Траоре 71), Артём Бондаренко (Невен Джурасек 63), Михаил Мудрик, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Георгий Судаков, Ефим Конопля, Валерий Бондарь

Предупреждения: Мохамед Симакан 62 - Ефим Конопля 50, Михаил Мудрик 62