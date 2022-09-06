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РБ Лейпциг - Шахтер 1:4. Сказка Игоря Йовичевича

Лига Чемпионов
Обновлено
(4 голосов)

"Горняки" шикарно дебютируют в новом сезоне ЛЧ

РБ Лейпциг - Шахтер 1:4. Сказка Игоря Йовичевича

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Год назад Роберто де Дзерби почувствовал вкус Лиги Чемпионов благодаря донецкому "Шахтеру". Итальянец, пусть и не без крошки везения, сумел пройти квалификацию, однако в группе столкнулся с жестокой реальностью. Его контролирующий футбол приносил мало плодов, команда по делу проиграла "Реалу" (дважды) и "Интеру", а в играх против "Шерифа" взяла всего одно очко. Продолжить перестройку в донецком клубе у итальянца не получилось, однако к старту новой еврокубковой кампании "горняков" готовил другой дебютант - Игор Йовичевич. В СМИ всплывала информация, что шанс сыграть в Лиге Чемпионов - одна из главных причин, почему хорват принял предложение украинского гранда. Сегодня его мечта сбылась.

У "РБ Лейпцига" на бумаге проблем не должно было быть, однако сезон они начали отвратно. Лишь две победы в пяти стартовых турах, а также разгром от "Баварии" в игре за Суперкубок. Вся Германия восхищалась Домиником Тедеско весной, когда он сходу сделал из "быков" настоящее оружие по уничтожению, по местным, и не только, меркам. Однако сейчас вместо прессинга наставник решил приучить свой коллектив к "тики-таке". Результат можно увидеть в таблице Бундеслиги.

Первый тайм был ужасен для просмотра. "Шахтер" то ли по собственной инициативе, то ли под давлением оппонента и гостевых трибун, откатился к своим воротам и лишь изредка посещал половину поля "быков". И знаете, играли у своих владений "горняки" неплохо. Нельзя сказать, что "РБ" сильно нагружал оборону украинской команды, однако это, как говорится, проблемы хозяев поля. "Шахтер" же за тайм нанес всего один удар в сторону ворот Гулачи, но именно ему посчастливилось стать голевым. А началось все именно с кипера "Лейпцига", который думал, что ногами за пределами штрафной играет как Нойер, однако такое пижонство закончилось потерей мяча и ударом от Шведа издали в пустые - летний новичок дончан не промахнулся, забив первый гол клуба в нынешнем еврокубковом сезоне.

За первый тайм в сумме команды ударили лишь пять раз, и всего дважды в створ. Хочется поблагодарить оба коллектива, что после перерыва интересных событий на футбольном поле было куда больше. "Лейпциг" предсказуемо прибавил и в начале тайма их намерения сравнять счет, а после и выйти вперед, выглядели весьма серьезно. Команда поддавила "Шахтер" у ворот Трубина и в один момент это принесло результат. Неплохая комбинация при участии нескольких футболистов атаки закончилась точным пасом Собослаи на правого фулбека Симакана - тот пробил мощно и без особых шансов. Радость хозяев продлилась не больше одной минуты, поскольку уже в следующей атаке украинская сторона снова повела в счете. Выпад левым флангом с ускорением Мудрика закончился передачей на Шведа, который, пускай и не без помощи рикошета, но сумел оформить дубль. Неплохой такой дебют.

"РБ Лейпциг" атаковал все примитивнее, при это оставляя сзади все больше пространства. А больше гостям и не нужно. Если первых два гола случились не без доли везения, то после началась магия на контратаках. Во время двух быстрых выпадах Мудрик успел доказать, что наверное не зря "Шахтер" уперся и не отпустил вингера в европейский клуб. Сначала Михаил получил передачу от Судакова и точно пробил в дальний, а после во второй раз выступил в роли ассистента - с его голевой забил вышедший на замену Лассина Траоре. 4:1 в выездной игре против одной из лучших команд Германии прошлого сезона. Это, как минимум, неожиданно.

За 90 дебютных минут в ЛЧ Йовичевич сумел порадовать болельщиков дончан больше, нежели Роберто де Дзерби за шесть игр группового этапа. Вытекающие факторы, такие как доля фарта, реализация и странная игра соперника, мы оставим на потом. Сейчас же задокументируем чистую и справедливую победу "горняков", в которую до стартового свистка верили единицы. А что касается "РБ Лейпцига", то есть немалая вероятность, что в скором времени им снова придется пережить смену наставника.

ЛЧ, Группа F. 1-й тур
6 сентября, Лейпциг, "РБ Арена"
РБ Лейпциг - Шахтер 1:4
Голы: Мохамед Симакан 57 - Марьян Швед 17, Марьян Швед 59, Михаил Мудрик 76, Лассина Траоре 85
РБ Лейпциг: Хосеп Мартинес, Мохамед Симакан, Вилли Орбан, Андре Силва, Тимо Вернер (Эмиль Форсберг 71), Доминик Собослаи, Кристофер Нкунку, Марcель Хальстенберг (Давид Раум 46), Ксавер Шлагер (Бенджамин Хенрихс 71), Конрад Лаймер (Амаду Айдара 82), Абду Диалло
Шахтер: Анатолий Трубин, Тарас Степаненко, Марьян Швед (Иван Петряк 63), Александр Зубков (Лассина Траоре 71), Артём Бондаренко (Невен Джурасек 63), Михаил Мудрик, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Георгий Судаков, Ефим Конопля, Валерий Бондарь
Предупреждения: Мохамед Симакан 62 - Ефим Конопля 50, Михаил Мудрик 62

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В статье: Шахтер (Донецк) РБ Лейпциг
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Комментарии (89)
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balamyt (Boston)
07.09.2022 в 01:00
Это или Жест доброй воли от Германии или Чудо ! ..Украинцы Мудрик и Швед рулят..Петракову нужно срочно дозаявить последнего в СБУ...Оказывается можно и с 3мя легионерами играть в ЛЧ...(без массы капризных бразил .Один Тэйлор и..хватило..Браво Шахтер ..Йовичевичу респект..видна работа
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+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
07.09.2022 в 00:55
Немцы дураки, им надо было побольше навешивать в штрафную Шахтёра, а не тыкаться низом. Стопудово не смотрели и не разбирали прошлые игры Шахтёра в ЛЧ. При навесах в штрафную у горняков всегда пожар. Короче немцы л0хи, так им и надо. )
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0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
07.09.2022 в 00:48
За такой Шахтёр даже я болел. Глядя на нынешнее Динамо, понимаю, что правильно отдали горнякам ЛЧ от Украины.
Ответить
+2
0
oleg dynamo (львівська)
07.09.2022 в 00:33
Чудо...Вітаю боліл ШД і всієї України....війна всіх нас боліл має обєднати....
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.09.2022 в 00:35
Цілком згоден!!!
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+1
0
олег донецьк Украіна (донецьк)
07.09.2022 в 00:33
"сэло юзовка"-дырявый .... ты ещё жив?а есть ещё бокасса и прочая ....
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+3
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.09.2022 в 00:31
Ну що ж, чекаємо приємної неділі від наших команд усіх! З гарними емоціями і результатами! Навіть час більш приємний, без лайок)))
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.09.2022 в 00:38
тижня
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+1
0
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
07.09.2022 в 00:46
Він ще вчить українську мову)
+1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.09.2022 в 00:26
Пророкував, що буде торба м'ячів в воротах шахти (десь 6:0)... Кількість м'ячів майже вгадав (5), але те, що 4 влетить Лейпцигу - неймовірно! З вдалим дебютом!P.S. Шахтар-Селтік 0:4..
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+2
0
avatar
scorpius (Ck)
07.09.2022 в 00:19
На соседней ветке некто "Просто Толик" хотел сегодня немецкого порно. Ну что ж, желания сбываются!
Ответить
+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.09.2022 в 00:23
Теперь он не просто толик...
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.09.2022 в 00:26
это проститолик
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
07.09.2022 в 00:43
0
0
Tom Valentine (Bolintci)
07.09.2022 в 00:18
Без нервов не могут...
Ответить
0
-1
Siren05 (Мариуполь)
07.09.2022 в 00:13
Это я наколдовал! Обычно никогда не ставлю на отрицательный результат своей команды. А сегодня поставил для того, чтобы или выиграть ставку или её проиграть ради выигрыша команды. И бог с ним с этой ставкой, главное наши выиграли, что не может не радовать! Играли, конечно, прагматично от обороны и где-то с долей везения, но... результат на табло! Молодцы!
Ответить
+2
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
07.09.2022 в 00:28
А я всю игру немецкому тренеру и немецким болельщикам дули в лица тыкал. Вот дотыкался до победы.
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.09.2022 в 00:31
фигассе у тебя телевизор! не американец ли случайно подарил?)))
0
-1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.09.2022 в 00:34
Не ждать же пока ты новый дом построишь.))
0
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
07.09.2022 в 00:37
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.09.2022 в 00:40
смежники подводят (с) )))
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
07.09.2022 в 00:35
А также абсолютно спокойно отсчитывал каждую минуту матча, говоря в конце: "N-ая минута прошла, полёт нормальный." Не поверишь, даже ни капли не волновался.
Ответить
0
0
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
07.09.2022 в 00:11
Вот так - ШАХТЁР сразу становится фаворитом группы! ФАНТАСТИКА!
Ответить
+1
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
07.09.2022 в 00:11
Молодчинки. Нам дуже зараз потрібні позитивні емоції. Завжди вірив в Йовічева. Так тримати!
Ответить
+1
0
avatar
scorpius (Ck)
07.09.2022 в 00:10
Теперь Шольц обязан извиниться и предоставить нам танков сколько попросим
Ответить
+4
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
07.09.2022 в 00:09
И это тот Шахтёр, который недавно еле-еле вымучил победу 1-0 у никакущего Кривбасса? Поистине чудны твои деяния Йовичевич.
Ответить
+7
-1
Геродот (Винница)
07.09.2022 в 00:09
Ай да Шахтер, ай да Йовичевич. Действительно сказка, потому что до игры вряд ли кто верил, и я в том числе, что Шахтер возьмет в Германии хоть очко. Все букмекеры отдавали победу Лейпцигу. Да, первые два гола - везение, зато вторые два - чисто трудовые. Молодцы. Так бы еще с шотландцами, которые сегодня влетели Реалу дома 0:3. Конечно, работы еще непочатый край, но будем надеяться, что эта победа придаст уверенности Шахтеру и в вышке. А сегодня празднуем прекрасную победу. Всех болел Шахтера с победой.
Ответить
+4
0
avatar
vismut (Запорожье)
07.09.2022 в 00:06
Нельзя Юнайтед 24? Получите форму милитари цвета хаки (или оливков) вместо оранжевой с чёрными шпалами! Считай сборная ТерО и ЗСУ!
Ответить
+4
0
Romerik (YNWA)
07.09.2022 в 00:08
ДРГ в Лейпцигу
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.09.2022 в 00:09
а получилось юнайтед14
Ответить
+1
0
vlotko (Броди)
07.09.2022 в 00:06
Дали фраєрам по " носі ". І німцям і бельгійцям і угорцям.( тренерам)
Ответить
+4
0
avatar
Оlegуurсhak (Хмельницький)
07.09.2022 в 00:03
А тем временем цена на Мудрика стремится вверх!
Ответить
+5
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.09.2022 в 00:05
ему бы ещё на оборону играть получше и без необязательных жк и кк
Ответить
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.09.2022 в 00:05
Имя свое найди, олень тупой.
Ответить
0
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.09.2022 в 00:34
Ну чого ж Тобі лаятись, бувають же однакові імена)) Просто постав картинку іншу, з супчиком наприклад))
0
-1
Comment06 (Украина)
07.09.2022 в 00:01
Молодцы! Не без фарта, но выстояли, вытерпели, заслужили!!!Украина рулит- Усик, легкая атлетика, футзал, волейбол, баскетбол, сегодня Шахтер, а , главное- намечается перелом на фронтах! Есть Бог на свете!
Ответить
+12
-1
олег донецьк Украіна (донецьк)
07.09.2022 в 00:01
толику из одессы-оформлю тебе подписку на pornohub.там твоё место.иди подмойся
Ответить
+3
0
филанкрот (donetsk)
07.09.2022 в 00:01
Пощастило.1 місце в групі наразі.Тепер треба витримати Реала і розлюченого Селтіка
Ответить
+2
0
аалекс ( Крым)
07.09.2022 в 00:10
Плюс самая результативная команда ЛЧ.
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.09.2022 в 00:01
представляю этих игроков под руководством зебры... это было бы мучение и счёт в другую сторону
Ответить
+4
-1
avatar
Оlegуurсhak (Хмельницький)
07.09.2022 в 00:02
Это единственный по кому никто не жалеет, что он ушел
Ответить
+5
-3
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.09.2022 в 00:00
Браво Шахтёр !!!!
Ответить
+7
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
07.09.2022 в 00:01
Браво Шахтёр!!! Будьмо!
Ответить
+2
-1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.09.2022 в 00:03
Будьмо
+3
-1
download1 (huyersk)
07.09.2022 в 00:00
Дуже класно, щоб бути правдою! Важлива перемога для всієї країни! Слава !
Ответить
+8
0
avatar
Оlegуurсhak (Хмельницький)
07.09.2022 в 00:00
Представляю, как радуются победе Шахтера динамовцы.
Ответить
+6
-4
avatar
Барселиниуc (землянин)
06.09.2022 в 23:59
Даже жалко немцев. Такое порно в конце...
Ответить
+5
-3
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.09.2022 в 00:01
Ответить
+2
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
07.09.2022 в 00:03
Ураааа!
+1
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
07.09.2022 в 00:04
Не жалко.
Ответить
+3
0
avatar
Крестоносец. (Полтава)
06.09.2022 в 23:59
Просто красавчики!
Ответить
+8
0
Mexxxxx (Просяная)
06.09.2022 в 23:59
И главное свой Шахтер, свои ребята, а не бразильская сборная с не пойми каким тренером. И никто и не ждал. Молодцы!
Ответить
+9
-2
Ol-g (Одесса)
06.09.2022 в 23:58
Молодці! Народе, продовжуємо підтримувати ЗСУ.
Ответить
+12
0
Дыр0к0л (Енакиево)
06.09.2022 в 23:58
Вот так вот! Учитесь, дырявые! А мы и без бразильцев справляемся!
Ответить
+11
0
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
07.09.2022 в 00:33
Ну ти і поц, сепар
Ответить
0
0
аалекс ( Крым)
06.09.2022 в 23:58
Небольшая надежда на хороший результат была, но чтобы так... Браво Шахтер, всех с победой.
Ответить
+11
-1
Денис Донецк (Донецк)
06.09.2022 в 23:58
Важнейшая победа для психологии молодёжи нашей
Ответить
+13
0
Петро Прутень (Львів)
06.09.2022 в 23:57
Величезний Respect команді за такий неочікуваний потужний результат! Молодці! ...Йовічевічу і Шведу - окрема подяка зі Львова)))
Ответить
+11
0
avatar
Mariner888 (Одесса)
06.09.2022 в 23:57
Супер, Сказка, аж не верится))) Всех с победой!!!
Ответить
+6
0
Просто football фан (Рівне)
06.09.2022 в 23:57
Молодці.Виїзний комплект форми виглядає стильно + фартовий. Удачі нашим в ЛЄ та ЛК.
Ответить
+8
0
download1 (huyersk)
07.09.2022 в 00:01
Дехто угледів малюнок хакі в ній.. Хто зна..
Ответить
+2
0
Romerik (YNWA)
06.09.2022 в 23:57
В мене нема слів, просто НЕМАЄ. Я таких емоцій не переживав від матчу з Шотландією. Да, два голи фарт, але кого це цікавить. З перемогою всю Україну!!! Чекаємо після завтра продовження...
Ответить
+4
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
06.09.2022 в 23:57
Молодцы!!! А "вкдк" тоже украинский клуб?)))
Ответить
+6
-2
avatar
Оlegуurсhak (Хмельницький)
06.09.2022 в 23:59
Таки да, но нет
Ответить
+5
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
07.09.2022 в 00:02
А у тебя тоже имя твоё?...
+3
0
SD123 (Ясиноватая)
07.09.2022 в 00:05
вкдк - ФК "Медвечук"
Ответить
+2
-1
олег донецьк Украіна (донецьк)
06.09.2022 в 23:56
каюсь не ожидал.всех с победой.продолжайте так и дальше
Ответить
+8
0
storm_ua (Николаев)
06.09.2022 в 23:56
А теперь вопрос, по на хрена все эти годы покупали бразильцев за сотни лямов, если без них лучше...
Ответить
+4
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2022 в 23:57
бразильцы делали атакующую игру при полном контроле мяча, а не контратакующую
Ответить
+6
-1
Dimka26 (Чернигов)
07.09.2022 в 00:01
и толку атаковать в лч?
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.09.2022 в 00:07
чтобы забивать голы, не?
+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
07.09.2022 в 00:11
голы забивать проще слабой команде при контрах. Шахтер и с бразилами был аутсайдером среди топовых клубов. Поэтомубыл ли смысл делать ставку на бразильцев все эти годы, если сейчас получается даже лучше? вопрос риторичсекий.
+1
-1
sidor3 (Киев)
07.09.2022 в 00:00
Я согласен. Но это в одном мачте. А дальше увидим. это мертвый Лейпциг. Дальше Селтик и Реал
Ответить
+3
-2
филанкрот (donetsk)
07.09.2022 в 00:02
Давай дочекаємося 6 туру і тоді дамо відповідь на запитання
Ответить
+2
0
shat (киев)
06.09.2022 в 23:56
С победой Всех . Динамо смотрите как надо не сопли жевать и понты дешевые , а трудиться ,
Ответить
+16
0
avatar
Drovko (Lviv)
06.09.2022 в 23:56
Здивували...дивуйте так і надалі...класний матч.
Ответить
+14
0
xapyga (Запорожье)
06.09.2022 в 23:55
это писец, после ДК Лобановского наверно такого не было, почти без легов ноунемами, ждем продолжения
Ответить
+9
0
филанкрот (donetsk)
07.09.2022 в 00:03
Йовічевіч легіонер
Ответить
+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.09.2022 в 23:55
Давайте просто подякуємо Шахтареві за цей неймовірно-прекрайний матч! В такому турнірі, такий рахунок, такі емоції..... Дякую! Неймовірно!
Ответить
+17
0
sidor3 (Киев)
06.09.2022 в 23:55
Такая сказка бывает только раз. С ПОБЕДОЙ
Ответить
+8
0
oohhmee (Гамильтон)
06.09.2022 в 23:55
просто красуні
Ответить
+8
0
avatar
scorpius (Ck)
06.09.2022 в 23:54
Шахтер жарит немцев на их поле. Это что, какая-то параллельная реальность?
Ответить
+12
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2022 в 23:54
2 первых гола - чистое везение, другая половина - рабочие контры
Ответить
+4
0
avatar
Drovko (Lviv)
06.09.2022 в 23:57
І що? Рахунок на табло. Перший гол не везіння, а помилка гравця Лейпціга...другий так...там рикошет зробив гол...
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2022 в 23:59
везение, потому что такие ошибки случаются очень редко!
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
06.09.2022 в 23:54
Щось неймовірне! Я в шоці! Вітаю! Молодці! Давно такого не було. Дуже давно.
Ответить
+8
0
magnum power (БОМЖ)
06.09.2022 в 23:54
той щасливий день, коли залітає все.
Ответить
+14
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2022 в 23:53
с победой!
Ответить
+14
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
07.09.2022 в 00:18
Ответить
+1
-1

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