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Лейпциг – Шахтер. 1:4. Траоре с голевого паса Мудрика делает счет разгромным
Отличный старт
Фото: шахтар
Лассина Траоре делает счет разгромным в противостоянии первого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Шахтер" громит "Лейпциг" у него дома 4:1.
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Михаил Мудрик находит пасом в штрафной Лассина Траоре. Нападающий реализует момент.
85' Лассина Траоре – 1:4.
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Комментарии (4)
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Американец 2000
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