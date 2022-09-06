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Лейпциг – Шахтер. 1:4. Траоре с голевого паса Мудрика делает счет разгромным

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Отличный старт

Лейпциг – Шахтер. 1:4. Траоре с голевого паса Мудрика делает счет разгромным

Фото: шахтар

Новина українською

Лассина Траоре делает счет разгромным в противостоянии первого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Шахтер" громит "Лейпциг" у него дома 4:1.

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Михаил Мудрик находит пасом в штрафной Лассина Траоре. Нападающий реализует момент.

85' Лассина Траоре – 1:4.

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В статье: Лига чемпионов Лассина Траоре Шахтер (Донецк) РБ Лейпциг
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Комментарии (4)
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Американец 2000
06.09.2022 в 23:58
Мудрик -красавец !!!
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+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
06.09.2022 в 23:57
И свои могут, молодцы! у неверующих жопка подгорела) да, Толик?
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+1
0
Romerik (YNWA)
06.09.2022 в 23:56
.
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0
0
oohhmee (Гамильтон)
06.09.2022 в 23:54
просто красуні
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+1
0

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