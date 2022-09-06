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Лига чемпионов. Селтик - Реал 0:3. Урок эффективности от Мадрида

Лига Чемпионов
(1 голосов)

В футболе главное не атаковать, а забивать

Лига чемпионов. Селтик - Реал 0:3. Урок эффективности от Мадрида

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alan Harvey/SNS Group

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" начал защиту титула в Лиге чемпионов с очень типичной для себя победы.

"Селтик" не надо ругать - наоборот, он достоин похвалы. "Кельты" обещали выйти на поле без страха перед регалиями оппонента - и не соврали. Они очень круто провели стартовые полчаса. "Реал" без преувеличения не мог нормально вывести мяч на чужую половину.

Моментов у хозяев тоже хватало. Абада и Хатате с убойных позиций пробили откровенно плохо, и Куртуа все отбил. Еще один удар от Макгрегора потряс штангу.

"Реал" все это время отбивался и ничто не выдавало в нем лучшую команду Европы прошлого сезона. Травма Карима Бензема, из-за которой его пришлось менять, еще сгустила краски. Но что было дальше? Правильно - "Селтик" устал, а Мадрид внезапно воскрес.

Еще до перерыва Винисиус мог открывать счет, но Джо Харт в ближнем бою оказался силен.

Ну, а во втором тайме "Реал" уже не прощал. Первый гол - забег Вальверде по флангу с прострелом на Винисиуса. Это уже фирменный трюк от омолодившихся "Сливочных"; их вингеры бегут просто идеально.

Второй гол - результат дриблинга и удара от Луки Модрича. 37 лет хорвату, он сегодня проводил 100-й матч в ЛЧ, но молодые оппоненты все еще слабее. Как он это делает?!

Третий мяч - навес Крооса, прострел Карвахаля, результативное касание Азара. Три живых легенды футбола; молодые защитники "Кельтов" после игры побежали просить у них футболки.

Матч длится не 30 минут, а все 90 - теперь они это знают. Ну, а "Реал" это помнил всегда, потому и титулов у него немеряно и будет еще больше. На старте нового сезона команда Карло Анчелотти не менее эффективна, чем в концовке предыдущего.

1-й тур Лиги чемпионов. Глазго. "Селтик-Парк"

"Селтик" - "Реал Мадрид" - 0:3

Голы: Винисиус, 56, Модрич, 60, Азар, 77

"Селтик": Харт - Юранович, Картер-Викерс, Йенц, Тейлор - Макгрегор, О’Райли (Моой, 72), Хатате (Тернбул, 72) - Абада (Маэда, 46), Якумакис (Фурухаши, 72), Жота (Хакшабанович, 82)

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао (Рюдигер, 46), Алаба, Менди - Модрич (Асенсио, 80), Чуамени (Камавинга, 71), Кроос - Вальверде, Бензема (Азар, 30), Винисиус (Родриго, 80)

Предупреждения: Маэда, 64 - Менди, 10

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В статье: Реал (Мадрид) Селтик (Глазго)
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Комментарии (3)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
07.09.2022 в 00:12
наполнили септик
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+1
0
avatar
hrdhrd (Украина)
06.09.2022 в 23:55
Хорошие полчаса от Селтика, но силы не рассчитали. Мадрид как всегда стерпел эти потуги соперника, а затем почти пешком сделали разгром. Азар гол+пас, шах и мат каталонцы Но главное, чтобы у Карима не было серьезной травмы. С победой мадридистов!
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+3
0
sasha_lv (Львів)
07.09.2022 в 00:00
.......
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+1
-1

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