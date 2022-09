Лига чемпионов. Селтик - Реал 0:3. Урок эффективности от Мадрида

"Реал" начал защиту титула в Лиге чемпионов с очень типичной для себя победы.

"Селтик" не надо ругать - наоборот, он достоин похвалы. "Кельты" обещали выйти на поле без страха перед регалиями оппонента - и не соврали. Они очень круто провели стартовые полчаса. "Реал" без преувеличения не мог нормально вывести мяч на чужую половину.

Моментов у хозяев тоже хватало. Абада и Хатате с убойных позиций пробили откровенно плохо, и Куртуа все отбил. Еще один удар от Макгрегора потряс штангу.

"Реал" все это время отбивался и ничто не выдавало в нем лучшую команду Европы прошлого сезона. Травма Карима Бензема, из-за которой его пришлось менять, еще сгустила краски. Но что было дальше? Правильно - "Селтик" устал, а Мадрид внезапно воскрес.

4 - Vinícius Júnior ???????? has scored in four consecutive games for the first time with @realmadriden (four goals) in all competitions (176 appearances). Fulgurant.