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Наполи - Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Наполи - Ливерпуль: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.09.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Ливерпуль” еще ни разу не побеждал в Неаполе. Команда Юргена Клоппа не лучшим образом начала новый сезон и рискует продлить свою серию неудач у Везувия.
Трансляція матчу Наполі - ЛіверпульСмотреть трансляцию
Лига чемпионов, группа A, первый тур
7 сентября 2022. Неаполь, “Стадио Диего Армандо Марадона”
“Наполи” 22:00 “Ливерпуль”
Телетрансляция – Megogo Футбол 2
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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