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Наполи - Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

Наполи - Ливерпуль: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.09.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Наполи - Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Ливерпуль” еще ни разу не побеждал в Неаполе. Команда Юргена Клоппа не лучшим образом начала новый сезон и рискует продлить свою серию неудач у Везувия.

Трансляция матча
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Трансляція матчу Наполі - Ліверпуль
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Лига чемпионов, группа A, первый тур

7 сентября 2022. Неаполь, “Стадио Диего Армандо Марадона”

“Наполи” 22:00 “Ливерпуль”

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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В статье: Лига чемпионов телетрансляции Ливерпуль Наполи (Неаполь)
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