Лига чемпионов. Барселона - Виктория 5:1. Есть первый хет-трик Левандовского!

Прости, "Виктория", но у тебя тут не просматривались шансы еще до выхода на поле. "Барса" для тебя слишком сильна.

На поле все прогнозы подтвердились даже несмотря на некоторую ротацию. Лидеры контрпрессинга каталонцев Бускетс и Гави остались на лавке; объявился в старте и резервист Роберто.

Хави очевидно не боялся чехов и, в целом, правильно делал. Уже на 13-й минуте его парни забили первый гол после углового - Кунде и Кессье показали класс на втором этаже.

13 - With his goal at 13', Franck Kessié ???????? has become the quickest debutant to score a goal as starter in @FCBarcelona history in @ChampionsLeague (overpassing Sergio Busquets, who scored against Basel at 15' in October 2008).



Presidente. ???? pic.twitter.com/db7x6r8cH8 — OptaJose (@OptaJose) September 7, 2022

Единственный раз "Виктория" могла переломить ход матча, когда Кристенсен завалил Москеру в штрафной. Арбитр поставил пенальти и уже шел к датчанину с красной карточкой, когда VAR все отменил - действительно, эпизоду предшествовала отмашка от форварда.

Ну, а дальше началось шоу Роберта Левандовского. За полчаса игрового времени поляк показал, что умеет абсолютно все. Первый гол забил четким ударом со средней; второй - головой в падении после навеса Дембеле; третий - в касание из-за пределов штрафной.

"Камп Ноу" в восторге от поляка - есть абсолютная уверенность, что в этом сезоне его футболок будет продано не меньше, чем Месси в его лучшие годы.

1 - @lewy_official ???????? is the first player to score a UEFA Champions League #UCL hat trick for three different teams (one for Borussia Dortmund, four for Bayern Munich, one for Barcelona). Prolific. pic.twitter.com/EE435xrGMD — OptaJose (@OptaJose) September 7, 2022

"Виктория" - ну, что она могла? Гол престижа от Сикоры - сегодняшний максимум от чехов.

"Барса" же куражилась до самого конца. Кто не видел - найдите в сети гол Феррана после заброса Дембеле; это космос. Настоящие каталонцы возвращаются! Дальше у команды Хави в ЛЧ "Бавария" и "Интер", и там будет намного сложнее, однако с такой игрой за "Кулес" впервые за пару лет не страшно.

1-й тур ЛЧ. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Виктория" - 5:1

Голы: Кессье, 13, Левандовский, 34, 45+3, 67, Ферран Торрес, 71 - Сикора, 44

"Барселона": тер Штеген - Роберто (Пике, 46), Кристенсен, Кунде, Альба - Кессье (Торре, 81), де Йонг, Педри (Гави, 75) - Дембеле (Депай, 75), Левандовский, Фати (Ферран Торрес, 66)

"Виктория": Станек - Гавел, Гейда, Перница, Йемелка (Холик, 86) - Калвач, Буха - Сикора (Пилар, 79), Виканова (Чермак, 78), Москера (Йирка, 79) - Хоры (Бесси, 67)

Предупреждения: Перница, 4, Москера, 27, Хоры, 56, Йемелка, 62