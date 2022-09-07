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Лига чемпионов. Барселона - Виктория 5:1. Есть первый хет-трик Левандовского!

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Все прошло, как ожидалось

Лига чемпионов. Барселона - Виктория 5:1. Есть первый хет-трик Левандовского!

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Прости, "Виктория", но у тебя тут не просматривались шансы еще до выхода на поле. "Барса" для тебя слишком сильна.

На поле все прогнозы подтвердились даже несмотря на некоторую ротацию. Лидеры контрпрессинга каталонцев Бускетс и Гави остались на лавке; объявился в старте и резервист Роберто.

Хави очевидно не боялся чехов и, в целом, правильно делал. Уже на 13-й минуте его парни забили первый гол после углового - Кунде и Кессье показали класс на втором этаже.

Единственный раз "Виктория" могла переломить ход матча, когда Кристенсен завалил Москеру в штрафной. Арбитр поставил пенальти и уже шел к датчанину с красной карточкой, когда VAR все отменил - действительно, эпизоду предшествовала отмашка от форварда.

Ну, а дальше началось шоу Роберта Левандовского. За полчаса игрового времени поляк показал, что умеет абсолютно все. Первый гол забил четким ударом со средней; второй - головой в падении после навеса Дембеле; третий - в касание из-за пределов штрафной.

"Камп Ноу" в восторге от поляка - есть абсолютная уверенность, что в этом сезоне его футболок будет продано не меньше, чем Месси в его лучшие годы.

"Виктория" - ну, что она могла? Гол престижа от Сикоры - сегодняшний максимум от чехов.

"Барса" же куражилась до самого конца. Кто не видел - найдите в сети гол Феррана после заброса Дембеле; это космос. Настоящие каталонцы возвращаются! Дальше у команды Хави в ЛЧ "Бавария" и "Интер", и там будет намного сложнее, однако с такой игрой за "Кулес" впервые за пару лет не страшно.

1-й тур ЛЧ. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Виктория" - 5:1

Голы: Кессье, 13, Левандовский, 34, 45+3, 67, Ферран Торрес, 71 - Сикора, 44

"Барселона": тер Штеген - Роберто (Пике, 46), Кристенсен, Кунде, Альба - Кессье (Торре, 81), де Йонг, Педри (Гави, 75) - Дембеле (Депай, 75), Левандовский, Фати (Ферран Торрес, 66)

"Виктория": Станек - Гавел, Гейда, Перница, Йемелка (Холик, 86) - Калвач, Буха - Сикора (Пилар, 79), Виканова (Чермак, 78), Москера (Йирка, 79) - Хоры (Бесси, 67)

Предупреждения: Перница, 4, Москера, 27, Хоры, 56, Йемелка, 62

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В статье: Барселона Виктория (Пльзень)
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Комментарии (9)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.09.2022 в 00:57
Всех с победой! Хави всё испортил и мой прогноз не сбылся но 100%. Хотя, как и прогнозировал, Торрес забил
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+1
0
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
08.09.2022 в 00:45
Вікторія слабонька команда їх навіть Шериф з Карабахом переможуть.
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
08.09.2022 в 00:31
Пока все на диком фарте, или на кошках типа Виктории.. пойдут соперники посильнее и карточный домик Б рухнет
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0
-3
dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.09.2022 в 01:00
На твоей картонной голове крыша уже давно рухнула
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+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
08.09.2022 в 00:10
Авжеж "Потренувались на кошенятах!" Справжні матчі попереду... Інтер не подарунок і у Баварії їкла залишилися! Левандовський свою справу зробив, а от Фаті По справжньому здивував Торрес Вийшов на наступній хвилині видав асист через п'ять хвилин забив! Бажано, щоб це не була разова "бавовна", а то Олег наддасть йому звання "Повне гальмо!" Все інше поки нема чого обговорювати... Рівень суперника не давав право на помилку!
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+2
-1
adey (Korosten)
08.09.2022 в 00:04
нащо вам той звичайний Маріуш ? краще б купили супЄр аГТьома Бєсєдіна
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+1
-3
Michael-K (Івано-Франківськ)
08.09.2022 в 00:04
Я так розумію, що в гонку за ЗМ до Холланда приєднується і Левандовські! Мбаппе також претендує, вже від результатів команд буде залежати. І було б класно, якби поляк врешті -решт отримав заслужений давно ЗМ, ну і по дорозі до нього Баварії парочку забив би за хамське відношення керівництва...
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+2
-1
Michael-K (Івано-Франківськ)
08.09.2022 в 00:00
Всіх з яскравою перемогою Барселони!!! Ще раз передаю привіт всім «фахівцям футболу» і критикам Левандовські ))))) Тішить, що в Хаві немає «недоторканих» і він випускає в основу тих, кого вважає кращим на той момент і не боїться проводити ротацію складу. Не йде в гра в Фаті – поміняв на Торреса, посадив Піке на лавку. Добре що Де Йонг вернувся в основу!
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+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.09.2022 в 23:55
эдди мерфи сегодня зажёг! ну и лёва - мастер!
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+3
-1

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