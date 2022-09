Лига чемпионов. Барселона - Виктория 5:1. Есть первый хет-трик Левандовского!

Прости, "Виктория", но у тебя тут не просматривались шансы еще до выхода на поле. "Барса" для тебя слишком сильна.

На поле все прогнозы подтвердились даже несмотря на некоторую ротацию. Лидеры контрпрессинга каталонцев Бускетс и Гави остались на лавке; объявился в старте и резервист Роберто.

Хави очевидно не боялся чехов и, в целом, правильно делал. Уже на 13-й минуте его парни забили первый гол после углового - Кунде и Кессье показали класс на втором этаже.

13 - With his goal at 13', Franck Kessié ???????? has become the quickest debutant to score a goal as starter in @FCBarcelona history in @ChampionsLeague (overpassing Sergio Busquets, who scored against Basel at 15' in October 2008).



