Спаллетти отреагировал на разгромную победу Наполи над Ливерпулем

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти высказался по поводу победы своей команды над "Ливерпулем" (4:1) в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

"Отличное выступление и победа, которую мы полностью заслужили. Результат должен быть оценён в соответствии с силой соперника. "Ливерпуль" обладает абсолютной глубиной, и было важно сегодня показывать наш футбол на протяжении всего матча. И игра, которую показали мои ребята, демонстрирует высокое качество нашей команды.

Согласился бы я на ничью до матча? Никогда не стал бы тем самым ограничивать свою команду. У нас коллектив, в котором сплетены силы, амбиции, желание всегда побеждать. И сегодня здесь был не триумф, а просто отличный футбол, который нужно повторить в нескольких следующих матчах.

Мы начали хорошо, я доволен качеством игры, но мы только в начале пути. И этот путь требует от нас максимальной интенсивности в каждом матче", – цитирует Спаллетти официальный сайт "Наполи".