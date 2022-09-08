Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спаллетти отреагировал на разгромную победу Наполи над Ливерпулем
Неаполитанцы забили четыре мяча
Фото: sscnapoli.it
Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти высказался по поводу победы своей команды над "Ливерпулем" (4:1) в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.
"Отличное выступление и победа, которую мы полностью заслужили. Результат должен быть оценён в соответствии с силой соперника. "Ливерпуль" обладает абсолютной глубиной, и было важно сегодня показывать наш футбол на протяжении всего матча. И игра, которую показали мои ребята, демонстрирует высокое качество нашей команды.
Согласился бы я на ничью до матча? Никогда не стал бы тем самым ограничивать свою команду. У нас коллектив, в котором сплетены силы, амбиции, желание всегда побеждать. И сегодня здесь был не триумф, а просто отличный футбол, который нужно повторить в нескольких следующих матчах.
Мы начали хорошо, я доволен качеством игры, но мы только в начале пути. И этот путь требует от нас максимальной интенсивности в каждом матче", – цитирует Спаллетти официальный сайт "Наполи".
Популярное сейчас
- РБ Лейпциг назначил нового тренера после увольнения Тедеско
- Фенербахче – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы
- Клопп: Наполи провел очень хорошую игру, а Ливерпуль – нет
- РБ Лейпциг - Шахтер: смотреть онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО