Матч Шахтер – Селтик могут перенести из-за смерти Елизаветы II

УЕФА может разрешить шотландским командам перенести матчи еврокубков, которые должны пройти на следующей неделе, из-за смерти королевы Елизаветы II, сообщает GlazgowTimes. 13-го сентября играет "Рейнджерс", а 14-го – "Селтик".

Если "Селтик" с "Шахтером" сыграет на выезде, то "Рейнджерс" примет "Наполи" у себя дома. Неизвестно, распространяется ли разрешение перенести матчи только на домашние встречи или гостевые игры также подпадают.

Напомним, что в связи с трауром, в Великобритании были перенесены все спортивные мероприятия, запланированные на эти выходные.