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Матч Шахтер – Селтик могут перенести из-за смерти Елизаветы II
Неизвестно, распространяется ли разрешение УЕФА и на гостевые встречи
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fantasista
УЕФА может разрешить шотландским командам перенести матчи еврокубков, которые должны пройти на следующей неделе, из-за смерти королевы Елизаветы II, сообщает GlazgowTimes. 13-го сентября играет "Рейнджерс", а 14-го – "Селтик".
Если "Селтик" с "Шахтером" сыграет на выезде, то "Рейнджерс" примет "Наполи" у себя дома. Неизвестно, распространяется ли разрешение перенести матчи только на домашние встречи или гостевые игры также подпадают.
Напомним, что в связи с трауром, в Великобритании были перенесены все спортивные мероприятия, запланированные на эти выходные.
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