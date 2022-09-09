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Матч Шахтер – Селтик могут перенести из-за смерти Елизаветы II

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Неизвестно, распространяется ли разрешение УЕФА и на гостевые встречи

Матч Шахтер – Селтик могут перенести из-за смерти Елизаветы II

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fantasista

Новина українською

УЕФА может разрешить шотландским командам перенести матчи еврокубков, которые должны пройти на следующей неделе, из-за смерти королевы Елизаветы II, сообщает GlazgowTimes. 13-го сентября играет "Рейнджерс", а 14-го – "Селтик".

Если "Селтик" с "Шахтером" сыграет на выезде, то "Рейнджерс" примет "Наполи" у себя дома. Неизвестно, распространяется ли разрешение перенести матчи только на домашние встречи или гостевые игры также подпадают.

Напомним, что в связи с трауром, в Великобритании были перенесены все спортивные мероприятия, запланированные на эти выходные.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго)
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Источник:
glasgowtimes.co.uk

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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
09.09.2022 в 19:08
Так це ж не вихідні а середа буде. Пропустять матч ліги і будуть грати лч. Хо з другої сторони трохи буде нечесно. Одні грають лігу і тратять сили, інші відпочивають
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