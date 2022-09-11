Шахтер отправился в Варшаву на матч с Селтиком. Клуб огласил заявку на матч ЛЧ

Донецкий "Шахтер" огласил заявку команды на предстоящую игру против "Селтика" в рамках второго тура Лиги Чемпионов. Как сообщает пресс-служба клуба, игроки "Шахтера" уже отправились в Варшаву.

Именно там, на Стадионе Войська Польского, 14 сентября в 19:45 по киевскому времени, состоится матч "Донецка". Главный тренер клуба Игор Йовичевич решил взять на него сразу 27 игроков.

Заявка "Шахтера" на матч против "Селтика":

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондар, Богдан Михайличенко, Микола Матвиенко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк, Дмитрий Топалов

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Андрей Кулаков