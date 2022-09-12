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Селтик потерял основного защитника перед матчем ЛЧ с Шахтером
Кадровые потери для шотландского клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Селтика" Карл Старфельт не сможет помочь своей команде в игре второго тура Лиги чемпионов против "Шахтера".
27-летний швед травмировался в матче чемпионата Шотландии против "Рейнджерс" на прошлой недели. Из-за повреждения футболист уже пропустил поединок 1-го тура ЛЧ с "Реалом". Не поможет он и партнерам по команде и в матче против донецкого "Шахтера".
Старфельт является основным центрбеком "Селтика", однако стартовые встречи сезона он также пропускал из-за травм. На его счету 4 матча, в которых он отличился 2 голами.
Напомним, матч "Селтик" - "Шахтер" состоится в среду, 14 сентября и начнется в 19:45.
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