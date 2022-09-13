  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шахтер – Селтик: прогноз на домашний матч горняков в ЛЧ 
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер – Селтик: прогноз на домашний матч горняков в ЛЧ 

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Второй тур Лиги чемпионов

Шахтер – Селтик: прогноз на домашний матч горняков в ЛЧ 

Паріматч

Новини партнерів Автор UA-Футбол
Новина українською

14 сентября. 19.45. Варшава. Стадион Войска Польского
Трансляция на видеосервисе MEGOGO и платформе Volia TV.

"Шахтер" после сенсационной победы над "Лейпцигом" возглавляет группу F и в статусе лидера готовится к первому "домашнему поединку". Из-за войны в Украине соперников по группе ЛЧ "горняки" принимают в Варшаве, на стадионе "Легии". Клуб активно работает с футбольными болельщиками в Польше, и ожидается, что 31-тиячная арена будет заполнена.

Собственно, перед игрой с "Селтиком" особых проблем с составом у Йовичевича нет. В лазарете находится только Виктор Корниенко. Все остальные готовятся к игре. В последнем туре УПЛ "Шахтер" победил "Черноморец" и с 10 очками является одним из лидеров национального чемпионата, уступая "Колосу" исключительно за счет количества забитых и пропущенных мячей. Что касается "Селтика" – то это абсолютный лидер чемпионата Шотландии, команда трижды подряд взяла внутренний требл из трофеев. В нынешнем сезоне "Селтик" снова лидер имея после шести туров фантастическую разницу мячей 25:1, при чем 3 сентября они разгромили своего главного конкурента "Ренджерс" (4:0). Последний тур в Шотландии был перенесен из-за смерти Елизаветы II, так что перед игрой с "Шахтером" у шотландцев была дополнительная возможность восстановиться.

Титульный партнер "Шахтера" и первый легальный букмекер Parimatch Ukraine определил фаворитов поединка. "Горняки" снова выступают в роли андердогов. Коэффициент победы украинской команды – 3.15, в то время как возможность шотландцев набрать три очка оценивают с кефом – 2.23. Шансы на ничью расценивают как 3.70 к 1.

В матче первого тура "Селтик" на своем поле уступил "Реалу" – 0:3. При всех своих внутренних титулах по именам команда не выглядит грозной силой. Среди главных звезд можно выделить Джо Гарта (экс-вратарь "Манчестер Сити") и летнего новичка Аарона Муя (бывший хавбек "Брайтона"). Стоит вспомнить, что год за "Селтик" выступал Марьян Швед. Man of match "Лейпциг" – "Шахтер" провел всего три игры за шотландский клуб во всех турнирах с 2019 по 2020 год.

"Шахтер" и "Селтик" встречались между собой четыре раза на групповом этапе Лиги чемпионов в 2004 и 2007 годах. В обоих случаях команды обменялись домашними победами.

Сейчас у "Шахтера" есть шансы хотя бы повторить историю. Болеем вместе и заряжаем на своих вместе с Parimatch Ukraine!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго) ПариМатч
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде