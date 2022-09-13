Шахтер – Селтик: прогноз на домашний матч горняков в ЛЧ 

14 сентября. 19.45. Варшава. Стадион Войска Польского

Трансляция на видеосервисе MEGOGO и платформе Volia TV.

"Шахтер" после сенсационной победы над "Лейпцигом" возглавляет группу F и в статусе лидера готовится к первому "домашнему поединку". Из-за войны в Украине соперников по группе ЛЧ "горняки" принимают в Варшаве, на стадионе "Легии". Клуб активно работает с футбольными болельщиками в Польше, и ожидается, что 31-тиячная арена будет заполнена.

Собственно, перед игрой с "Селтиком" особых проблем с составом у Йовичевича нет. В лазарете находится только Виктор Корниенко. Все остальные готовятся к игре. В последнем туре УПЛ "Шахтер" победил "Черноморец" и с 10 очками является одним из лидеров национального чемпионата, уступая "Колосу" исключительно за счет количества забитых и пропущенных мячей. Что касается "Селтика" – то это абсолютный лидер чемпионата Шотландии, команда трижды подряд взяла внутренний требл из трофеев. В нынешнем сезоне "Селтик" снова лидер имея после шести туров фантастическую разницу мячей 25:1, при чем 3 сентября они разгромили своего главного конкурента "Ренджерс" (4:0). Последний тур в Шотландии был перенесен из-за смерти Елизаветы II, так что перед игрой с "Шахтером" у шотландцев была дополнительная возможность восстановиться.

Титульный партнер "Шахтера" и первый легальный букмекер Parimatch Ukraine определил фаворитов поединка. "Горняки" снова выступают в роли андердогов. Коэффициент победы украинской команды – 3.15, в то время как возможность шотландцев набрать три очка оценивают с кефом – 2.23. Шансы на ничью расценивают как 3.70 к 1.

В матче первого тура "Селтик" на своем поле уступил "Реалу" – 0:3. При всех своих внутренних титулах по именам команда не выглядит грозной силой. Среди главных звезд можно выделить Джо Гарта (экс-вратарь "Манчестер Сити") и летнего новичка Аарона Муя (бывший хавбек "Брайтона"). Стоит вспомнить, что год за "Селтик" выступал Марьян Швед. Man of match "Лейпциг" – "Шахтер" провел всего три игры за шотландский клуб во всех турнирах с 2019 по 2020 год.

"Шахтер" и "Селтик" встречались между собой четыре раза на групповом этапе Лиги чемпионов в 2004 и 2007 годах. В обоих случаях команды обменялись домашними победами.

Сейчас у "Шахтера" есть шансы хотя бы повторить историю. Болеем вместе и заряжаем на своих вместе с Parimatch Ukraine!