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Ливерпуль - Аякс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча ЛЧ
Пошла ли на пользу мерсисайдцам недельная пауза?
Фото: twitter.com/LFC
Команда Юргена Клоппа на старте сезона не может похвастаться стабильностью. Продолжением неудач стала ничья с "Эвертоном" в последнем на данный момент матче АПЛ и разгромное поражение "Наполи" неделю назад в ЛЧ. Может быть, пауза в шесть дней пойдет на пользу мерсисайдцам и поможет вернуться на победный путь. Но это будет непросто: "Аякс" на ходу и в отличной форме. После поражения в Суперкубке Нидерландов амстердамцы выиграли все игры. Удастся ли продолжить серию на "Энфилде"?
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Лига чемпионов. Группа А. 2-й тур
"Ливерпуль" - "Аякс"
13 сентября. Ливерпуль. "Энфилд Роуд". Начало в 22:00
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