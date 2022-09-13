Ливерпуль - Аякс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча ЛЧ

Команда Юргена Клоппа на старте сезона не может похвастаться стабильностью. Продолжением неудач стала ничья с "Эвертоном" в последнем на данный момент матче АПЛ и разгромное поражение "Наполи" неделю назад в ЛЧ. Может быть, пауза в шесть дней пойдет на пользу мерсисайдцам и поможет вернуться на победный путь. Но это будет непросто: "Аякс" на ходу и в отличной форме. После поражения в Суперкубке Нидерландов амстердамцы выиграли все игры. Удастся ли продолжить серию на "Энфилде"?

Смотрите трансляцию матча легально на сервисе MEGOGO по подписке. Если у вас нет возможности просмотра игры, UA-Футбол будет вести текстовый онлайн здесь .

Лига чемпионов. Группа А. 2-й тур

"Ливерпуль" - "Аякс"

13 сентября. Ливерпуль. "Энфилд Роуд". Начало в 22:00