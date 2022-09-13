Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Селтика: Только бог знает, кто фаворит в матче с Шахтером
Ангелос Постекоглу поделился ожиданиями от матча с Шахтером
shakhtar.com
Главный тренер "Селтика" Ангелос Постекоглу поделился ожиданиями о матче 2-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером", который состоится в среду, 14 сентября.
– Недалеко отсюда идет война. Завтра на стадионе будет много украинцев, которые выехали в Польшу, с ними будут и поляки. Наверняка мы увидим на трибунах солидарность и поддержку. Что можете сказать об этом?
– Я это понимаю и понимаю этот контекст. Но все-таки завтра матч Лиги чемпионов, а значит, каждый из нас, каждая из команд будет делать все, чтобы презентовать себя наилучшим образом. Поэтому я рассчитываю на очень хорошую игру.
- Все самые яркие моменты матча Шахтер - Селтик доступны в режиме Live в нашем Telegram
– В Лейпциге мы увидели, на что способен "Шахтер", даже когда играет без мяча. Как будете подходить к вопросу контроля мяча?
– У нас есть проблемы, связанные с тем, что некоторые наши игроки пребывают не в лучшем физическом состоянии, но мы говорим о Лиге чемпионов, где каждый матч является сложным. Завтра нас ждет тяжелая игра, но мы к этому готовы.
– Учитывая игру "Селтика" в матче с "Реалом", готова ли ваша команда побеждать в Лиге чемпионов и способна ли это сделать завтра?
– Если речь о трудностях и моем отношении к ним, то оно не изменилось – мой уровень уверенности в команде остается таким же, как и на прошлой неделе. Выйдем на поле и сыграем в футбол. Да, это будет непростой поединок, но мы будем играть, чтобы победить.
– Ваш коллега
– Честно скажу вам, не знаю. Это знает только Бог.
Популярное сейчас
- Генштаб показал очередную порцию трофеев, захваченных на Харьковщине - ФОТО
- Бущан рассказал о сроках своего восстановления после травмы
- Возвращение Роберта. Бавария - Барселона. Прогноз и анонс матча ЛЧ на 13.09.2022
- Бавария – Барселона: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО