Тренер Селтика: Только бог знает, кто фаворит в матче с Шахтером

Главный тренер "Селтика" Ангелос Постекоглу поделился ожиданиями о матче 2-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером", который состоится в среду, 14 сентября.

– Недалеко отсюда идет война. Завтра на стадионе будет много украинцев, которые выехали в Польшу, с ними будут и поляки. Наверняка мы увидим на трибунах солидарность и поддержку. Что можете сказать об этом?

– Я это понимаю и понимаю этот контекст. Но все-таки завтра матч Лиги чемпионов, а значит, каждый из нас, каждая из команд будет делать все, чтобы презентовать себя наилучшим образом. Поэтому я рассчитываю на очень хорошую игру.

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– В Лейпциге мы увидели, на что способен "Шахтер", даже когда играет без мяча. Как будете подходить к вопросу контроля мяча?

– У нас есть проблемы, связанные с тем, что некоторые наши игроки пребывают не в лучшем физическом состоянии, но мы говорим о Лиге чемпионов, где каждый матч является сложным. Завтра нас ждет тяжелая игра, но мы к этому готовы.

– Учитывая игру "Селтика" в матче с "Реалом", готова ли ваша команда побеждать в Лиге чемпионов и способна ли это сделать завтра?

– Если речь о трудностях и моем отношении к ним, то оно не изменилось – мой уровень уверенности в команде остается таким же, как и на прошлой неделе. Выйдем на поле и сыграем в футбол. Да, это будет непростой поединок, но мы будем играть, чтобы победить.

– Ваш коллега Игор Йовичевич сказа л, что "Шахтер" не был фаворитом в поединке с "Лейпцигом" и не будет фаворитом в завтрашней игре. Кого вы считаете фаворитом матча?

– Честно скажу вам, не знаю. Это знает только Бог.