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Шахтер – Селтик. 0:1. 4 безответных удара за 11 минут вылились в гол гостей – Видео

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Пропускаем быстрый гол

Шахтер – Селтик. 0:1. 4 безответных удара за 11 минут вылились в гол гостей – Видео

celticfc.com

Новина українською

"Шахтер" пропускает быстрый мяч во втором туре группового этапа Лиги чемпионов против "Селтика". Отличился японец Рео Хатате.

Сеад Хакшабанович покатил в штрафную площадь на Хатате, который результативно пробил по центру ворот.

11' Рео Хатате – 0:1.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго)
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Комментарии (1)
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sidor3 (Киев)
14.09.2022 в 20:03
пока будут играть в Шахтере Боднар и ему подобные это караул
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