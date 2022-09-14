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Шахтер – Селтик. 0:1. 4 безответных удара за 11 минут вылились в гол гостей – Видео
Пропускаем быстрый гол
celticfc.com
"Шахтер" пропускает быстрый мяч во втором туре группового этапа Лиги чемпионов против "Селтика". Отличился японец Рео Хатате.
Сеад Хакшабанович покатил в штрафную площадь на Хатате, который результативно пробил по центру ворот.
11' Рео Хатате – 0:1.
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Комментарии (1)
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sidor3 (Киев)
14.09.2022 в 20:03
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