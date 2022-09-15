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Бондарь: Йовичевич отмечал, что с Селтиком будет труднее, чем с Лейпцигом

Лига Чемпионов
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Все закончилось ничьей

Бондарь: Йовичевич отмечал, что с Селтиком будет труднее, чем с Лейпцигом

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь в эфире MEGOGO подвел итог матча 2-го тура Лиги чемпионов с "Селтиком" (1:1).

"Селтик" произвел очень хорошее впечатление. Мы понимали, что будет трудный матч. Готовились ко встрече усердно.

Тренер отмечал, что будет труднее, чем в матче с "РБ Лейпцигом" (4:1). Говорил, что на этот момент "Селтик" может быть лучшей командой, чем "Лейпциг". Потому мы очень тщательно подошли к матчу.

Отдали все силы на поле и сделали все для победы, чтобы обрадовать болельщиков", - сказал Бондарь.

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В статье: Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго) Валерий Бондарь
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Источник:
Трибуна

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