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Бондарь: Йовичевич отмечал, что с Селтиком будет труднее, чем с Лейпцигом
Все закончилось ничьей
Фото: ФК Шахтер
Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь в эфире MEGOGO подвел итог
"Селтик" произвел очень хорошее впечатление. Мы понимали, что будет трудный матч. Готовились ко встрече усердно.
Тренер отмечал, что будет труднее, чем в матче с "РБ Лейпцигом" (4:1). Говорил, что на этот момент "Селтик" может быть лучшей командой, чем "Лейпциг". Потому мы очень тщательно подошли к матчу.
Отдали все силы на поле и сделали все для победы, чтобы обрадовать болельщиков", - сказал Бондарь.
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