Бондарь: Йовичевич отмечал, что с Селтиком будет труднее, чем с Лейпцигом

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь в эфире MEGOGO подвел итог матча 2-го тура Лиги чемпионов с "Селтиком" (1:1) .

"Селтик" произвел очень хорошее впечатление. Мы понимали, что будет трудный матч. Готовились ко встрече усердно.

Тренер отмечал, что будет труднее, чем в матче с "РБ Лейпцигом" (4:1). Говорил, что на этот момент "Селтик" может быть лучшей командой, чем "Лейпциг". Потому мы очень тщательно подошли к матчу.

Отдали все силы на поле и сделали все для победы, чтобы обрадовать болельщиков", - сказал Бондарь.