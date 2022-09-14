ЛЧ. Ювентус - Бенфика 1:2. Да даже не удивил

Лига Чемпионов. Группа Н. Второй тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Бенфика" 1:2

Голы: Милик 4 - Жоау Мариу 43 (пен.), Нерес 55

"Ювентус": Перин, Данило, Бремер, Бонуччи, Куадрадо (Де Шильо 58), Миретти (Ди Мария 58), Паредес, МакКенни, Костич (Кен 70), Влахович, Милик (Фаджоли 70)

"Бенфика": Влаходимос, Ба, А. Силва, Отаменди, Гримальдо, Фернандес (Аурснес 81), Флорентино, Нерес (Чикиньо 81), Рафа Силва (Гонсалвеш 86), Жоау Мариу (Дракслер 86), Рамуш (Муса 82)

Предупреждения: Миретти 42, Перин 45, Данило 59, Паредес 73 - Ба 26, Жоау Мариу 45, Флорентино 86

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Сюрприз? Сенсация? Удивление? Совсем нет. Все, кто смотрел матчи "Ювентуса" в этом сезоне, а точнее - в последние два с небольшим - такое видели постоянно. Дырявая оборона, хроническое неумение сохранять раннее преимущество в счете, отсутствие идей в атаке, а главное - совершенно разобранный центр поля. "Юве" ныне просто слаб и даже в Серии А остается без поражений после шести туров чудом. А в Лиге Чемпионов это уже второе в двух матчах. И вновь закономерное.

Во второй раз в истории и впервые за 50 лет "Ювентус" проигрывает три матча Кубка Чемпионов подряд. Впервые в истории проигрывает два стартовых матча группового турнира. Тренеры обеих команд перед матчем заявляли, что он не решающий, но такое поражение дома от прямого конкурента и такие серии могут стать губительными для итальянского гранда. С такой игрой (11:19 по ударам по воротам, 44:56 по владению мячом. Дома) он даже против хайфского "Маккаби" не будет фаворитом.

Начал он матч как раз весьма прилично. В четвертый раз в сезоне повел в счете до десятой минуты. Милик замкнул штрафной головой. Затем еще и Костич слета чуть не попал. Впрочем, в двух из трех предыдущих случаев раннее преимущество туринцы не удержали. Уже в трех из четырех. Вновь отошли в оборону, забыли о какой-либо инициативе и темпе. Перин взял удар головой Рамуша. Стойка отбила крученый удар Рафы с 17-ти метров. А затем 19-летний Миретти наступил на ногу Рамушу...

Второй тайм хозяева также начали прилично. Влахович, Куадрадо, Милик пробивали, удар последнего издали отбил Влаходимос. Но вновь пропустили. Фернандес прорвался, отдал вперед, Рамуш уже в штрафной упал, все остановились, думая о пенальти, а Рафа пробил. Перин вытащил этот удар, но против добивания Нереса был беспомощен.

Далее минут 15 "Ювентус" выглядел просто позорно. "Бенфика" возила его и была обязана забивать еще. Перин потащил удар Рафы из-под перекладины, отбил удар Нереса в ближнем углу. Затем "Юве" немного опомнился, уже Влаходимос отбивал удар Ди Марии. Влахович даже замкнул прострел. Из явного офсайда. А Бремер прорвался один-на-один, но пробил как защитник. Выше.

"Бенфика" - весьма неудобный соперник для "Ювентуса". По победам в очных матчах она ведет уже со счетом 5:1. Она в отличной форме, одержала 12-ую победу в сезоне в 12-ти матчах. Через год после прохода "Барселоны" и "Аякса" став лишь сильнее. Сам же "Юве", как признал его вице-президент Павел Недвед, был слишком отвлечен скандалом вокруг судейства в Серии А. И страдал от травм - Погба, Кьеза, Сандро, Рабио, Щесны, Локателли. Но это не оправдания. Он крайне слаб.