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Лига чемпионов. Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0. Все-таки перебодали Быков

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

Восьмая победа "Сливочных" в восьми матчах

Лига чемпионов. Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0. Все-таки перебодали Быков

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" на старте сезона демонстрирует потрясающую эффективность. Кажется, никто и ничто не способно сбить команду Анчелотти с победного пути.

При этом не сказать, что Мадрид играет на загляденье - скорее, суть в концентрации и умении прибавлять в нужные моменты. Такое ощущение, что Модрич, Алаба, Винисиус и другие чувствуют, когда оппонент слабеет, и в эту минуту играют особенно сильно.

Так было и сегодня с "Лейпцигом", который играл на равных с "Реалом" целых 60 минут, но дальше сдал физически - высокий прессинг от Марко Розе изнурил своих быстрее, чем чужих.

По счету этого не видно, но в первом тайме Нкунку и Вернер были точно самыми острыми на поле. Если бы Крис сильнее пробил с острого угла, а затем чуть раньше прыгнул в направлении мяча после прострела Тимо - матч мог бы пойти по другому сценарию. Француз, однако, дважды сплоховал.

"Реал" же выжидал-выжидал, и только после перерыва создал первый стопроцентный момент - Винисиус с близкого расстояния не пробил Гулачи после классной работы Вальверде.

Видимо, в тот-самый момент Феде и понял, что пора брать дело в свои руки, раз партнеры мажут - его финт и удар в дальний угол на 80-й минуте были безукоризненны и, по итогу, принесли Мадриду победу.

Когда уругваец покидал поле, "Бернабеу" встал - лучшая иллюстрация его стремительного прогресса. Впрочем, встали сегодня мадридские фанаты и повторно - их поднял с мест идеальный выстрел в одно касание от Асенсио, удвоивший счет.

Со всей этой россыпью талантов, а еще опытом Модрича, Алабы, Карвахаля и Крооса "Шахтеру" после международной паузы будет максимально сложно. Пока же констатируем, что в таблице "Горняки" идут 2-ми с 4 очками; "Реал" с 6 баллами ожидаемо возглавил группу. У "РБ Лейпциг", несмотря на приличное выступление на "Бернабеу", все еще без набранных очков.

2-й тур ЛЧ. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "РБ Лейпциг" - 2:0

Голы: Вальверде, 80, Асенсио, 90+1

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Рюдигер, Начо, Алаба (Менди, 81) - Модрич (Кроос, 81), Чуамени, Камавинга (Асенсио, 64) - Вальверде, Родриго (Мариано, 85), Винисиус (Себальос, 85)

"РБ Лейпциг": Гулачи - Симакан (Хенрикс, 75), Орбан, Дьялло, Раум - Айдара (Кампль, 75), Шлагер - Собослаи, Форсберг (Поульсен, 81), Нкунку - Вернер (Андре Силва, 81)

Предупреждения: Карвахаль, 84 - Айдара, 73, Нкунку, 82, Шлагер, 90

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В статье: Реал (Мадрид) РБ Лейпциг
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Комментарии (7)
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alex.belogubko (одесса)
15.09.2022 в 00:00
ШД с такой игрой не чего делать против Реала и Лейпциг в ответке не подарок
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+1
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
15.09.2022 в 00:01
Селтик тоже не подарок и в стыках Лейпциг покусает. Заруба за второе место в группе тут будет огого, хотя скорее всего немцы свое возьмут. Надо было Шахте сегодня побеждать.
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+2
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
14.09.2022 в 23:58
Традиционный матч для Мадрида Анчелотти. Реал как анаконда, постепенно душит вырывающуюся жертву, которая еще не поняла, что ей уже конец) Наконец-то Феде обстучал все штанги и перекладины, и начал попадать в ворота. Ну и конфетка от Асенсио, этот парень знает, как триумфально возвращаться. С победой всех, кто за Мадрид!
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+2
-1
sasha_lv (Львів)
15.09.2022 в 00:01
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+2
-2
mеtаll5291 (Kharkiv)
15.09.2022 в 00:04
И тебя с победой. Много писать не буду, а просто будем наслаждаться победой вместе с хвостатыми друзьями. Всем хорошего настроения.
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+1
-2
sasha_lv (Львів)
15.09.2022 в 00:07
клон,п н х
+1
-2
sasha_lv (Львів)
14.09.2022 в 23:56
Проходити по газону 80 хв.пішкі,за 10 хв ,зробити гру...це Реал дєткі....
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+2
-2

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