Лига чемпионов. Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0. Все-таки перебодали Быков

"Реал" на старте сезона демонстрирует потрясающую эффективность. Кажется, никто и ничто не способно сбить команду Анчелотти с победного пути.

При этом не сказать, что Мадрид играет на загляденье - скорее, суть в концентрации и умении прибавлять в нужные моменты. Такое ощущение, что Модрич, Алаба, Винисиус и другие чувствуют, когда оппонент слабеет, и в эту минуту играют особенно сильно.

Так было и сегодня с "Лейпцигом", который играл на равных с "Реалом" целых 60 минут, но дальше сдал физически - высокий прессинг от Марко Розе изнурил своих быстрее, чем чужих.

1 - Luka Modrić ???????? will be the first outfield player to appear for @realmadriden as a 37-year-old in the European Cup/UEFA Champions League since Ferenc Puskás ???????? ???????? in November 1965 against Kilmarnock (38 years, 229 days). Teacher. pic.twitter.com/5QVHaHQwdq — OptaJose (@OptaJose) September 14, 2022

По счету этого не видно, но в первом тайме Нкунку и Вернер были точно самыми острыми на поле. Если бы Крис сильнее пробил с острого угла, а затем чуть раньше прыгнул в направлении мяча после прострела Тимо - матч мог бы пойти по другому сценарию. Француз, однако, дважды сплоховал.

"Реал" же выжидал-выжидал, и только после перерыва создал первый стопроцентный момент - Винисиус с близкого расстояния не пробил Гулачи после классной работы Вальверде.

Видимо, в тот-самый момент Феде и понял, что пора брать дело в свои руки, раз партнеры мажут - его финт и удар в дальний угол на 80-й минуте были безукоризненны и, по итогу, принесли Мадриду победу.

6 - Federico Valverde ???????? has been involved in six goals in his last nine games for @realmadrid in all competitions (3 goals and 3 assists), as many as in his previous 87 games for Los Blancos (4 and 2). Wings. pic.twitter.com/vJiJNHdtlx — OptaJose (@OptaJose) September 14, 2022

Когда уругваец покидал поле, "Бернабеу" встал - лучшая иллюстрация его стремительного прогресса. Впрочем, встали сегодня мадридские фанаты и повторно - их поднял с мест идеальный выстрел в одно касание от Асенсио, удвоивший счет.

Со всей этой россыпью талантов, а еще опытом Модрича, Алабы, Карвахаля и Крооса "Шахтеру" после международной паузы будет максимально сложно. Пока же констатируем, что в таблице "Горняки" идут 2-ми с 4 очками; "Реал" с 6 баллами ожидаемо возглавил группу. У "РБ Лейпциг", несмотря на приличное выступление на "Бернабеу", все еще без набранных очков.

2-й тур ЛЧ. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "РБ Лейпциг" - 2:0

Голы: Вальверде, 80, Асенсио, 90+1

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Рюдигер, Начо, Алаба (Менди, 81) - Модрич (Кроос, 81), Чуамени, Камавинга (Асенсио, 64) - Вальверде, Родриго (Мариано, 85), Винисиус (Себальос, 85)

"РБ Лейпциг": Гулачи - Симакан (Хенрикс, 75), Орбан, Дьялло, Раум - Айдара (Кампль, 75), Шлагер - Собослаи, Форсберг (Поульсен, 81), Нкунку - Вернер (Андре Силва, 81)

Предупреждения: Карвахаль, 84 - Айдара, 73, Нкунку, 82, Шлагер, 90