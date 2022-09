Лига чемпионов. Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0. Все-таки перебодали Быков

"Реал" на старте сезона демонстрирует потрясающую эффективность. Кажется, никто и ничто не способно сбить команду Анчелотти с победного пути.

При этом не сказать, что Мадрид играет на загляденье - скорее, суть в концентрации и умении прибавлять в нужные моменты. Такое ощущение, что Модрич, Алаба, Винисиус и другие чувствуют, когда оппонент слабеет, и в эту минуту играют особенно сильно.

Так было и сегодня с "Лейпцигом", который играл на равных с "Реалом" целых 60 минут, но дальше сдал физически - высокий прессинг от Марко Розе изнурил своих быстрее, чем чужих.

1 - Luka Modrić ???????? will be the first outfield player to appear for @realmadriden as a 37-year-old in the European Cup/UEFA Champions League since Ferenc Puskás ???????? ???????? in November 1965 against Kilmarnock (38 years, 229 days). Teacher. pic.twitter.com/5QVHaHQwdq

По счету этого не видно, но в первом тайме Нкунку и Вернер были точно самыми острыми на поле. Если бы Крис сильнее пробил с острого угла, а затем чуть раньше прыгнул в направлении мяча после прострела Тимо - матч мог бы пойти по другому сценарию. Француз, однако, дважды сплоховал.

"Реал" же выжидал-выжидал, и только после перерыва создал первый стопроцентный момент - Винисиус с близкого расстояния не пробил Гулачи после классной работы Вальверде.

Видимо, в тот-самый момент Феде и понял, что пора брать дело в свои руки, раз партнеры мажут - его финт и удар в дальний угол на 80-й минуте были безукоризненны и, по итогу, принесли Мадриду победу.

6 - Federico Valverde ???????? has been involved in six goals in his last nine games for @realmadrid in all competitions (3 goals and 3 assists), as many as in his previous 87 games for Los Blancos (4 and 2). Wings. pic.twitter.com/vJiJNHdtlx