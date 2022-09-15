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Тренер Селтика - о ничьей с Шахтером: Могли рассчитывать на большее

Лига Чемпионов
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Ангелос Постекоглу подвел итоги поединка ЛЧ с "горняками"

Тренер Селтика - о ничьей с Шахтером: Могли рассчитывать на большее

Фото: shakhtar.com

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Главный тренер "Селтика" Ангелос Постекоглу подвел итоги матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера" (1:1).

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– Первые 55–60 минут игры были важны. Не стоит забывать, что мы играли не дома, а в выездных матчах всегда напряженная ситуация. Здесь мы играли, думая о стойкости, очках и максимальном количестве голов. Поединки на наивысшем уровне всегда тяжелые, но стоит принять то, что мы получили. Да, забили гол и взяли одно очко.

Если будем так играть и в дальнейшем, то я рассчитываю на хорошие результаты. Если говорить об игре, то она была хорошей. Если же говорить о результате, то могли рассчитывать на большее, забей мы еще один гол. Уже ничего не изменишь, но в общем игра получилась хорошей.

– Насколько важно первое очко в Лиге чемпионов?

– Самое важное – вести игру. Этот матч прошел на самом высоком уровне. Как и любой другой в Лиге чемпионов, он сопровождался большим давлением. Мы играли здесь, чтобы взять очки, и то, что нам удалось, зарабатывалось очень непросто. Нужно было хорошо поработать и проявить себя максимально, чтобы достичь такого результата. Добыли очко – это поощряет и хорошо для команды, - отметил наставник.

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В статье: Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго) Ангелос Постекоглу
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Источник:
shakhtar.com

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