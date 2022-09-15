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УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Среди них Мбаппе и Де Брюйне

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Фото: twitter.com/PSG_inside

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Пресс-служба УЕФА назвала четверых претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам матчей 2-го тура группового этапа турнира.

За награду поборются нападающий бельгийского "Брюгге" Ферран Хутгла, хавбек мюнхенской "Баварии" Джамал Мусиала, полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне и форвард парижского "ПСЖ" Киллиан Мбаппе.

Хутгла заработал пенальти и реализовал его в ворота "Порту" (4:0), Мусиала сделал голевую передачу в матче с "Барселоной" (2:0), Де Брюйне отдал ассист в игре с дортмундской "Боруссией" (2:1), а Мбаппе забил гол в матче с "Маккаби Хайфа" (3:1).

Проголосовать за своего фаворита можно на сайте УЕФА.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Брюгге Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Килиан Мбаппе Джамал Мусиала ПСЖ
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