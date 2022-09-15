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Вирт: Трубин и ошибался достаточно, и выручал

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Игра кипера горняков в матче с Селтиком не была однозначной

Вирт: Трубин и ошибался достаточно, и выручал

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Вереса" и бывший голкипер "Шахтера" Юрий Вирт оценил игру Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов против "Селтика" (1:1).

"Эти ребята одновременно и молодые, и опытные уже. Конечно, хочется, чтобы они не дарили оппонентам шансы забить и увереннее действовали в простых эпизодах.

Что касается Трубина, то он и ошибался достаточно, и выручал команду. Хорошо, что "Селтик" не воспользовался ошибками Трубина, особенно в конце матча.

В пропущенном мяче голкипер "Шахтера" не виноват — там была доля везения у игрока "Селтика", путь к воротам которому перекрывали и Бондаренко, и Трубин", - сказал Вирт

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В статье: Юрий Вирт Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) Анатолий Трубин
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Источник:
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