Вирт: Трубин и ошибался достаточно, и выручал

Главный тренер "Вереса" и бывший голкипер "Ш ахтера " Юрий Вирт оценил игру Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов против "Селтика" (1:1).

"Эти ребята одновременно и молодые, и опытные уже. Конечно, хочется, чтобы они не дарили оппонентам шансы забить и увереннее действовали в простых эпизодах.

Что касается Трубина, то он и ошибался достаточно, и выручал команду. Хорошо, что "Селтик" не воспользовался ошибками Трубина, особенно в конце матча.

В пропущенном мяче голкипер "Шахтера" не виноват — там была доля везения у игрока "Селтика", путь к воротам которому перекрывали и Бондаренко, и Трубин", - сказал Вирт