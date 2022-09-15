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Снова из Сити. Де Брюйне – игрок недели в Лиге чемпионов УЕФА
Следом за лучшим голом недели от Холанда
Фото: https://twitter.com/KevinDeBruyne
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА. С ним соперничали Килиан Мбаппе из "ПСЖ", Джамал Мусиала из "Баварии" и Ферран Жуджла из "Брюгге".
31-летний бельгиец сделал вклад в победу над "Боруссией" в эту среду (2:1), отдав голевую передачу на Джона Стоунза. Де Брюйне пробежал 11,35 километров и сделал 67% точных передач.
Мусиала сделал ассист в матче с "Барсой" (2:0), Мбаппе забил победный гол во встрече против "Маккаби" Хайфа (2:1), а Жуджла сделал 1+1 по системе гол+пас против "Порту" (4:0).
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