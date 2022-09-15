  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Снова из Сити. Де Брюйне – игрок недели в Лиге чемпионов УЕФА
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Снова из Сити. Де Брюйне – игрок недели в Лиге чемпионов УЕФА

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Следом за лучшим голом недели от Холанда

Снова из Сити. Де Брюйне – игрок недели в Лиге чемпионов УЕФА

Фото: https://twitter.com/KevinDeBruyne

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА. С ним соперничали Килиан Мбаппе из "ПСЖ", Джамал Мусиала из "Баварии" и Ферран Жуджла из "Брюгге".

31-летний бельгиец сделал вклад в победу над "Боруссией" в эту среду (2:1), отдав голевую передачу на Джона Стоунза. Де Брюйне пробежал 11,35 километров и сделал 67% точных передач.

Мусиала сделал ассист в матче с "Барсой" (2:0), Мбаппе забил победный гол во встрече против "Маккаби" Хайфа (2:1), а Жуджла сделал 1+1 по системе гол+пас против "Порту" (4:0).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
uefa.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде