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УЕФА не будет наказывать Рейнджерс за исполнение гимна Великобритании перед матчем с Наполи
Ослушались запрета
Фото: twitter.com/RangersFC
УЕФА не будет наказывать "Рейнджерс" за исполнение национального гимна перед матчем Лиги чемпионов против "Наполи" (0:3) 14 сентября, сообщает Daily Mail. Шотландский клуб ослушался запрета от ассоциации.
"Рейнджерс", "Челси" и "Манчестер Сити" просили разрешения у УЕФА исполнить гимн Великобритании перед своими домашними матчами в Лиге чемпионов, но получили отказ.
Шотландский клуб ослушался запрета и после минуты молчания вместе с болельщиками исполнил национальный гимн на стадионе в Глазго.
Матч был перенесен с 13 сентября на 14-е в связи с траурными мероприятиями из-за смерти королевы Елизаветы II.
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