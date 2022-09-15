УЕФА не будет наказывать Рейнджерс за исполнение гимна Великобритании перед матчем с Наполи

УЕФА не будет наказывать "Рейнджерс" за исполнение национального гимна перед матчем Лиги чемпионов против "Наполи" (0:3) 14 сентября, сообщает Daily Mail. Шотландский клуб ослушался запрета от ассоциации.

"Рейнджерс", "Челси" и "Манчестер Сити" просили разрешения у УЕФА исполнить гимн Великобритании перед своими домашними матчами в Лиге чемпионов, но получили отказ.

Шотландский клуб ослушался запрета и после минуты молчания вместе с болельщиками исполнил национальный гимн на стадионе в Глазго.

Матч был перенесен с 13 сентября на 14-е в связи с траурными мероприятиями из-за смерти королевы Елизаветы II.