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Хорошо знакомый Динамо. Стал известен арбитр матча Реал – Шахтер
Игра пройдет 5 октября в Мадриде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Реалом" и "Шахтером".
Как сообщает официальный сайт организации, на встрече будет работать словацкая бригада арбитров во главе 38-летним Иваном Кружляком. Помогать ему на линиях будут соотечественники Бранислав Ханцко и Ян Позор. Четвертый рефери - Петер Кралович.
Также, на игре будет присутствовать VAR. Отвечать за систему будет Массимилиано Иррати из Италии. Его помощник - Овидиу Хацеган (Румыния).
Стоит добавить, что в августе Иван Кружляк работал на ответном матче "Штурм" - "Динамо" (1:2) в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.
Поединок "Реал" - "Шахтер" пройдет в среду, 5 октября в Мадриде. Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.
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