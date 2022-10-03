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Хорошо знакомый Динамо. Стал известен арбитр матча Реал – Шахтер

Лига Чемпионов
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Игра пройдет 5 октября в Мадриде

Хорошо знакомый Динамо. Стал известен арбитр матча Реал – Шахтер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Реалом" и "Шахтером".

Как сообщает официальный сайт организации, на встрече будет работать словацкая бригада арбитров во главе 38-летним Иваном Кружляком. Помогать ему на линиях будут соотечественники Бранислав Ханцко и Ян Позор. Четвертый рефери - Петер Кралович.

Также, на игре будет присутствовать VAR. Отвечать за систему будет Массимилиано Иррати из Италии. Его помощник - Овидиу Хацеган (Румыния).

Стоит добавить, что в августе Иван Кружляк работал на ответном матче "Штурм" - "Динамо" (1:2) в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Поединок "Реал" - "Шахтер" пройдет в среду, 5 октября в Мадриде. Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Иван Кружляк
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Источник:
uefa.com

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