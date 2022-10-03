Хорошо знакомый Динамо. Стал известен арбитр матча Реал – Шахтер

Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Реалом" и "Шахтером".

Как сообщает официальный сайт организации, на встрече будет работать словацкая бригада арбитров во главе 38-летним Иваном Кружляком. Помогать ему на линиях будут соотечественники Бранислав Ханцко и Ян Позор. Четвертый рефери - Петер Кралович.

Также, на игре будет присутствовать VAR. Отвечать за систему будет Массимилиано Иррати из Италии. Его помощник - Овидиу Хацеган (Румыния).

Стоит добавить, что в августе Иван Кружляк работал на ответном матче "Штурм" - "Динамо" (1:2) в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Поединок "Реал" - "Шахтер" пройдет в среду, 5 октября в Мадриде. Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.