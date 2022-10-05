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Хорошо ли вы помните противостояние Шахтера с испанскими командами? Квиз от UA-Футбол
Справитесь за три минуты?
shakhtar.com
5 октября донецкий "Шахтер" в рамках третьего тура ЛЧ 2022/23 на выезде сыграет против действующего победителя турнира мадридского "Реала". Это уже третье подряд и в четвертый раз в целом, когда "горняки" и "бланкос" выступают в одной группе.
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Перед матчем в Мадриде мы предлагаем вам освежить в памяти поединки донецкого клуба против команд из Испании, пройдя наш квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся матчей "Шахтера" против испанцев исключительно во времена независимости Украины.
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