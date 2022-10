Лига чемпионов. Бенфика - ПСЖ 1:1. Увидеть Париж и выстоять

После увиденного сегодня на "Эштадиу да Луж" почти не осталось сомнений, что обе команды выйдут из группы. Они этого достойны.

То, как начала сегодня поединок "Бенфика" - это блеск. Париж был потрясен; не понимал, что делать - его задавили сумасшедшим прессингом и темпом. Гости не пропустили только благодаря Доннарумме, который дважды в ближнем бою переиграл Рамуша и Нереса. Фантастические сэйвы.

А еще через пару минут не менее фееричный удар удался Лео Месси. Все, как мы привыкли - сместился справа в центр, получил мяч и в одно касание по дуге отправил его в ворота, и это 0:1.

"Бенфику" пропущенный гол подкосил - следующие 15-20 минут она только отбивалась, но, с другой стороны, делала это с умом. Каналы были столь узки, что комфортно в них себя чувствовал только Месси. Неймар слишком часто терял мячи, а Мбаппе вообще отрезали от команды.

Как итог - моментов у "ПСЖ" не было, и ближе к перерыву "Бенфика" сравняла счет. Помог навес со стандарта, дезориентировавший своих и чужих, а больше всех - Данилу.

Вообще защита Парижа сегодня не понравилась. Много позиционных ошибок, много пространства. После перерыва Доннарумме опять пришлось работать, отражая выпады Рафы Силвы, Нереса и других. Забыли и Отаменди после штрафного - ветеран совсем немного промахнулся.

"ПСЖ", в свою очередь, может сетовать на промахи с убойных позиций от Неймара (перекладина), Хакими и Мбаппе (оба раза - Влаходимос).

