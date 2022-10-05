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Лига чемпионов. Бенфика - ПСЖ 1:1. Увидеть Париж и выстоять

Лига Чемпионов
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(3 голосов)

Определение лидера переносится во Францию

Лига чемпионов. Бенфика - ПСЖ 1:1. Увидеть Париж и выстоять

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

После увиденного сегодня на "Эштадиу да Луж" почти не осталось сомнений, что обе команды выйдут из группы. Они этого достойны.

То, как начала сегодня поединок "Бенфика" - это блеск. Париж был потрясен; не понимал, что делать - его задавили сумасшедшим прессингом и темпом. Гости не пропустили только благодаря Доннарумме, который дважды в ближнем бою переиграл Рамуша и Нереса. Фантастические сэйвы.

А еще через пару минут не менее фееричный удар удался Лео Месси. Все, как мы привыкли - сместился справа в центр, получил мяч и в одно касание по дуге отправил его в ворота, и это 0:1.

"Бенфику" пропущенный гол подкосил - следующие 15-20 минут она только отбивалась, но, с другой стороны, делала это с умом. Каналы были столь узки, что комфортно в них себя чувствовал только Месси. Неймар слишком часто терял мячи, а Мбаппе вообще отрезали от команды.

Как итог - моментов у "ПСЖ" не было, и ближе к перерыву "Бенфика" сравняла счет. Помог навес со стандарта, дезориентировавший своих и чужих, а больше всех - Данилу.

Вообще защита Парижа сегодня не понравилась. Много позиционных ошибок, много пространства. После перерыва Доннарумме опять пришлось работать, отражая выпады Рафы Силвы, Нереса и других. Забыли и Отаменди после штрафного - ветеран совсем немного промахнулся.

"ПСЖ", в свою очередь, может сетовать на промахи с убойных позиций от Неймара (перекладина), Хакими и Мбаппе (оба раза - Влаходимос).

Во всех случаях ассистировал Месси - он точно лучший игрок матча. Будь Лео на 5-7 лет моложе, он бы выиграл его, но легенде уже 35. "ПСЖ" надо еще способы преодолевать плотную, агрессивную опеку, иначе дела не будет - особенно учитывая пространство перед своей штрафной

В таблице после ничьей у "Бенфики" и Парижа по 7 очков - они дальше делят 1-2 места в группе. Определение единоличного лидера переносится на неделю и пройдет на "Парк де Пренс".

3-й тур Лиги чемпионов. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"

"Бенфика" - "ПСЖ" - 1:1

Голы: Данилу, 41 (автогол) - Месси, 22

"Бенфика": Влаходимос - Ба, Антониу Силва, Отаменди, Гримальдо - Флорентину Луиш, Энцо Фернандес (Эурснес, 78) - Нерес (Пиньо, 90+1), Рафа Силва, Жоау Мариу - Гонсалу Рамуш (Дракслер. 78)

"ПСЖ": Доннарумма - Рамос, Маркиньос, Данилу - Хакими, Витинья (Фабиан Руис, 87), Верратти, Нуну Мендеш (Бернат, 67) - Месси (Сарабия, 81), Неймар - Мбаппе

Предупреждения: Энцо Фернандес, 45, Гонсалу Рамуш, 70 - Неймар, 90+1, Фабиан Руис, 90+1, Верратти, 90+4

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
06.10.2022 в 00:16
Хоч господарі значно перебігали прибулих 119,3 / 109,5 км, а гості більше атакували 27 / 49 та й обидва голи на рахунку гравців ПСЖ нічия саме то на що награли суперники. Знов Мессі отримав найкращі оцінки від провідних футбольних сайтах, але то не той гравець, що був декілька років тому...
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